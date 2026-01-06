宏福苑大火｜麥美娟：政府歡迎土審處裁決 標誌屋苑管理將由專業團隊接手

大埔宏福苑火災造成重大人命傷亡，後續調查工作仍在繼續。民政及青年事務局局長麥美娟、民青局常任秘書長林雪麗、民青局副局長梁宏正及民政事務總署署長杜潔麗，今日（6日）下午6時15分就大埔宏福苑管理事宜會見傳媒。

大埔宏福苑火災後，民青局罕有援引《建築物管理條例》，申請解散宏福苑業主立案法團管委會，及委任華懋集團旗下的合安管理有限公司為屋苑管理人。案件今在土地審裁處開庭聆訊，法官林美施認為災後重整工作刻不容緩及複雜，宜透過第三方及中立的機構處理，頒令華懋旗下公司「合安」無限期作管理人。

政府歡迎土審處裁決解散業主立案法團管委會

麥美娟見記者時表示，歡迎土地審裁處就宏福苑業主立案法團管委會委任管理人的裁決。法庭認為現任管委會能力有限，而獲委任的合安管理有限公司具備充足經驗與資源，能提供適切協助。此次裁決標誌著宏福苑的管理工作將由專業團隊接手。合安在本地物業管理行業擁有長期經驗與充足資源，能在緊急情況下迅速動員，以系統化、專業化的方式處理屋苑當前複雜而迫切的管理事務，切實保障全體業主及居民的合法權益。

管理人僅暫代管委會職能

麥美娟強調，管理人僅暫代法團管委會職能，代表法團處理屋苑管理事務，法團作為依法成立的法人仍然存在。此次申請不影響宏福苑業主對重要屋苑管理事務的最終決定權，所有重大決定將嚴格按照《建築物管理條例》規定，透過召開業主大會由業主決定，確保業主權利獲得充分尊重。合安在完成必要委任程序後，將展開一系列關鍵工作，包括立即與前管理公司交接，接收法團相關文件；聘請專業顧問分析資料，釐清法團與業主的法律責任及權益，並在終止合約等行動前與業主充分溝通；聘用專業人士協助清查法團賬目；設立溝通渠道，籌辦簡介會向業主及居民說明管理人角色職能，並收集意見，確保業主對現況有充分掌握。

麥美娟重申，管理人不會向宏福苑業主收取任何費用。龔如心慈善管理有限公司，已承諾捐出合共1000萬港元，較去年12月公布的500萬港元增加，以支付管理人日常運作及相關專業服務開支。所有重大決策將按條例透過業主大會決定，有關捐款旨在減輕業主財政負擔，讓專業人士得以協助審查賬目、釐清合約責任等。

麥美娟表示，為確保工作有序推進，民政事務總署將成立專班，聯同合安密切跟進各項工作。根據法庭命令，合安須每月向政府提交報告。民政總署將確保合安依據《建築物管理條例》行事，盡力履行管理人職責，並提供充分協助，與居民共同突破當前困局。

政府已留意落實長遠安置方案意見

問及落實長遠的安置方案的具體時間表，麥美娟表示，已留意到區議員及居民表達的意見，例如希望方案能盡快公布並落實，同時期望能在區內覓得合適地點重置大廈。區議員亦關心現時大埔原區支援基金是否足以應付重置安排，並希望政府能投入資源。她稱這些意見已在區議會後向財政司副司長反映。相信副司長領導的小組會考慮區議員所表達的居民意願，盡快為居民擬定方案。

至於《建築物管理條例》的檢討，麥美娟指，本屆政府銳意改善大廈管理質素，2024年立法會通過修例時，已明確表示會繼續推進《建築物管理條例》的修訂工作。隨着新一屆立法會開始運作，將很快提交進一步修訂建議。過去一段時間，觀察到不少法團在召開業主大會或處理合約時面對具體問題，而現行條例未能詳細涵蓋，希望透過日後的立法會討論，建議修訂相關條例，讓業主有更清晰的依循，例如處理招標工作、會議程序，以及授權書安排等，之後將提交立法會討論，並聽取議員意見。

已有超過1400戶領取業主租金補助

麥美娟表示，理解過去一段時間，部分居民雖暫住於酒店或青年宿舍，但因尚未找到合適的居所，仍留在原先的應急住宿。應急住宿原先一般只提供14日，但酒店業界及青年宿舍營運者均體諒居民需要，多次延長住宿期限。目前宏福苑受影響業主中，已有超過1,400戶領取每年15萬元的業主租金補助。此項補助旨在協助業主解決中期住宿問題。若居民現居於過渡性房屋，在領取每月12,500元補助後，餘額仍可留作其他生活開支。

麥美娟指出，正陸續協助仍居於酒店或青年宿舍的居民，過渡至中期住宿，包括過渡性房屋、房協單位或自行在市場租賃。部分居民因需較長時間尋找合適的中期居所，仍暫住於青年宿舍。青年宿舍營運方已表明，會按實際情況酌情處理個案，並正協助相關住戶尋找合適的中期住宿，提供各項支援，同時繼續務求按每個個案的實際需要，酌情處理，為居民提供妥善安排。

現階段需掌握法團曾簽署的合約等文件

麥美娟表示，目前，無論是居民查閱過往文件，或是外界了解情況，所知的信息均有限，例如僅知有某些合約或賬戶存在，惟現階段需要確切掌握的是，該法團究竟簽訂了多少份不同的合約。一個屋苑的法團，除了目前備受關注的大型維修工程合約外，在日常管理中還會涉及許多不同類別的服務合約，例如電梯、消防、園藝、清潔、保安等。這些合約的具體內容、簽訂日期、到期時間、條款細則，以及法團在不同銀行賬戶內的具體款項狀況，包括進行大型維修時可能涉及的保證金等文件，都是目前未能全面掌握的關鍵資訊。

她希望透過法律程序解散現屆法團管委會，並委任一名管理人，其首要關鍵職責之一，便是向被解散的法團管委會及前管理公司，接收所有與法團相關的文件，包括各類已簽訂的合約及銀行賬戶資料等。

