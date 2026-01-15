打擊圍標︱民青局：授權票規定可再加辣 回應「開唔到會」質疑：業主平時應多參與 不能「夾錢時才嗌交」

政府昨日就宏福苑火災提出一系列改革建議，重點打擊樓宇維修工程圍標問題。民政及青年事務局局長麥美娟今早（15日）在電台節目中進一步解釋，改革核心在於提高業主大會的透明度與問責性。針對外界關注的授權票問題，她明言將設上限，亦開放討論「加辣」措施。

打擊圍標︱維修費愈高 投票門檻愈高

對於有意見憂慮提高業主親身出席門檻將導致「開唔到會」，麥美娟直言，業主作為重要資產的擁有人，理應多花時間關心及參與自身屋苑的管理，而非在出事後才批評。

收緊授權票上限 明言可再「加辣」

麥美娟指出，政府在2024年已進行第一輪《建築物管理條例》修訂，但宏福苑火災令社會意識到，有需要推動過往因爭議而未獲接納的改革建議。她重申政府的五大修訂方向：一、為大型維修工程，設立與工程費掛鈎的階梯式投票門檻；二、嚴格規管授權票的使用；三、擴大及深化利益申報機制；四、釐清業主大會的會議程序；五、賦予主管當局在法團管理失效時的介入權力。

在大型維修工程方面，現行條例下，每戶集資額達三萬元便界定為「大維修」，須有5%業主親身出席投票。麥美娟指出，新建議是建立一個階梯式門檻，「如果佢（業主）夾嘅錢越多，其實佢應該親身出席嘅比率，個門檻係應該越高。」她解釋，許多圍標個案中，承辦商常在屋宇署要求的強制工程之上，再額外加入大量非必要項目，令價格飆升。新措施旨在確保當工程涉及更高昂費用時，有更多業主親身參與決策，「因為佢要畀得多錢嘅業主，其實應該更加關注啦。」

俗稱「授權票」的委任代理文書，被視為圍標溫床。麥美娟指修訂將從三方面入手，首先會為每名人士可持有的授權票數目設上限，防止少數人操控會議結果。其次，要求法團在會前張貼公布所有已簽署的授權票列表，列明單位及授權人，「咁啲業主可以知道，見到佢隔離屋嗰個其實都搬走咗十年嘞，點解仲可以有人簽授權書畀佢呢？」此舉有助業主互相監察，甚至即場提出質疑。業主若親身出席，其授權票便會自動失效，確保本人意願優先。

麥美娟更主動提出，社會可進一步討論更嚴格的「加辣」方案，例如「每一個要簽（授權票）嘅時候，要有一個證人睇住佢」，或要求授權書上須列明就指定議案的投票意向（贊成或反對）。她坦言，這些措施可能增加開會難度，但願意開放討論，尋求保障業主權益的最佳平衡。

宏福苑火災後，社會重視打擊圍標。資料圖片

利益申報擴至顧問公司

為堵塞利益輸送漏洞，修訂建議將利益申報範圍由法團管委會成員，擴大至其聘請的顧問公司。麥美娟說：「我哋都會要求個顧問公司，佢都要申報佢嘅利益，究竟佢識唔識呢間工程公司嘅？又或者佢同呢間工程公司有幾多生意來往？」若顧問公司以「商業秘密」為由拒絕披露，業主在投票決策時便應將此風險考慮在內。

此外，針對會議程序混亂，如主席任意取消、改期會議，甚至開會中途離場等亂象，條例將訂明更清晰的程序規則。同時，當法團管委會集體辭職導致管理真空時，將賦予主管當局權力，介入協助業主重新召開業主大會。

回應「開唔到會」：業主有責任參與

對於提高投票門檻及收緊授權票，可能令法團「開唔到會」的質疑，麥美娟明確回應，反問指：「點解喺過去（收緊投票門檻）一路都係停留喺一個討論嘅階段？大家又想管好啲，跟住就有一批人出嚟話『唔得呀，因為做唔到呀』。」她認為，既然社會對大廈管理的期望甚高，業主平時也應多參與管理，不能再抱持「平時唔理，出事再算」的心態。

她提到現時的普遍情況：「我平時唔理嘅，但係到有維修工程嘅時候，一到夾錢呢，『我哋就要出嚟喇』，然後就會嗌交啦，跟住就話『政府你幫我啦』。」麥美娟強調，業主擁有的是重要資產，花時間參與管理是應有之義，政府的修訂正是希望鼓勵業主親身參與，而非單純為了「方便開會」而降低標準，那是本末倒置。