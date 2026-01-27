高才通｜截至去年底有逾10萬人來港  申請續簽率達5成　

近年政府致力吸引人才。立法會人力事務委員會今日（27日）舉行會議。勞工及福利局指，在2022年年底至去年年底，政府收到共58萬宗人才入境計劃申請，批出接近40萬宗，已有逾26萬人才來港工作和發展，有逾24萬獲批受養人來港。高才通計劃方面，截至去年年底，計劃共收到逾15萬宗申請，批出逾12萬宗，其中約10萬5000名高才抵港，而計劃申請續簽率達52%，強調續簽率對比其他地方已相當好。

逾24萬受養人獲批來港

會上，勞工及福利局副秘書長(人力)曾裕彤指，在2022年年底至去年年底，政府收到58萬宗人才入境計劃申請，批出接近40萬宗，已有逾26萬人才來港工作和發展，有逾24萬獲批受養人來港，其中18歲以下，年青受養子女的數目逾14萬。他又提到大部分人才擁有學士學位或以上學歷、多數處於工作年齡，7成在40歲以下、約四分之一持外國護照、主要投身多個香港的關鍵產業，包括金融、創新及資訊科技和商貿等行業。

料帶來每年340億元經濟貢獻

曾裕彤續指，截至去年年底高才通計劃，共收到逾15萬宗申請，批出逾12萬宗，其中約105,000名高才抵港，申請續簽率達52%，而申請獲批比例高達94%。其中成功續簽的高才有95%的收入高於香港收入中位數即2萬多元，50%更高出近一倍。他估計高才可為香港帶來每年約340億元的經濟貢獻，相當於GDP約1.2%，形容計劃取得成功。就立法保障數碼平台工作者一事，勞工處副處長(勞工事務行政)何錦標稱，今年稍後時間會諮詢勞顧會，其後會再向人力事務委員會交代，目標在今年向立法會提交草案進行審議。

選委界李家駒指高才通計劃續簽比率只有5成，問到當局是否掌握原因。勞工及福利局局長孫玉菡稱，高才通推出至今約3年，成效不俗，現時的續簽率亦符合政府的想法，強調在計劃推出之初已說明香港可選擇人才，但同時人才亦可選擇香港，續簽率對比其他地方已相當好。

記者：林彥汛



相關新聞：

創新科技署推3項措施優化科技人才入境計劃 多名議員料更有利吸引人才