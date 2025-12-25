創新科技署推3項措施優化科技人才入境計劃 多名議員料更有利吸引人才

創新科技署推出3項措施，進一步優化科技人才入境計劃，讓合資格公司加快吸納世界各地的創科人才。多名立法會議員都認為，優化後可更有利吸引人才，其中為港深創新及科技園增設申請專窗服務是新安排重點，有助加快審批時間。

選委界議員尚海龍表示，科技人才入境計劃最初目標是，每年吸引1萬人來港，但由計劃2018年6月開始至今，申請數量不足1000人，相較高才通、優才通等人才計劃，明顯吸引力不足，是不成功的政策。

尚海龍冀政府未來落力推動吸引更多國際人才

他亦稱，明白2019年有「黑暴」及之後3年疫情影響，但其實2018年6月至2019年6月的一年間，計劃都不太成功，相信主要是源於其限制多，包括只限於數碼港及科技園工作人員，每申請1名人才來港，需增聘1至3名港人，且公司需要先申請配額再封申請人才入境等，都影響了整體申請量。

憂有企業「掛科技公司名」 當「中介」為實

他續稱，過往經計劃申請來港的人才，有八成以上是來自內地，希望政府未來可落力推動吸引更多國際的人才，認為現在的放寬措施作為招商引資的配套，有助港深創新及科技園發展。

但他特別關注，當局豁免必須從事14個指定科技範疇研發活動的限制，認為創新科技署壓力會少一些，但會將把關的壓力轉到港深創新及科技園公司，最擔心有公司掛科技公司名，但實際是中介公司為協助別人拿香港身份。

黃錦輝：「AI＋」公司今後可經計劃申請人才是好事

選委界黃錦輝同樣認為，針對港深創新及科技園專窗服務，及豁免必須從事14個指定科技範疇研發活動的限制都是重要配套，舉例有做「AI＋」的公司，與動漫相關有融合，包含很多創新元素，以往未必能申請，但今後可以經計劃申請人才都是好事，始終未來各行各業都會有不同「AI＋」服務。

優化措施包括精簡申請程序，方便科技公司及合資格人才可同時遞交配額及簽證／進入許可申請；豁免必須從事14個指定科技範疇研發活動的限制，以更好回應日新月異的創科發展；以及為港深創新及科技園增設申請專窗服務，一站式協助園區租戶及培育公司申請及跟進協助。

科技人才入境計劃於2018年6月推出，就輸入海外及內地科技人才實施快速處理安排，成功申請的公司會獲發配額以輸入相關人才從事研發工作。

記者：郭詠欣

