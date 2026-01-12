財政預算案2026｜立法會更新會議日程 4.22會上辯論 料最快4.29會議表決

財政預算案的公眾諮詢工作現已展開。財政司司長陳茂波於昨日（12日）表示，預算案將於2月25日正式發表。另一方面，立法會亦於今日（12日）更新2026年會期安排，將於本周三舉行首次會議。按照議程，財政預算案預料最快在4月29日的會議表決通過。

據立法會議程安排，財政預算案的審議將分階段進行。陳茂波將於2月25日首次財政預算案會議上發表預算案內容，隨後財務委員會將於4月13日至17日舉行特別會議。第二次財政預算案會議訂於4月22日、23日舉行，為議員發言環節。其後，第三次財政預算案會議將於4月29日召開，政府當局屆時將作出回應，這也是《2026年撥款條例草案》審議程序的最終階段，若審議順利，有機會在該次大會上表決通過。

