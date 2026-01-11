Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2月25日發表 本年度資本帳目仍錄赤字 陳茂波：適度發債支持基建發展

政情
更新時間：11:50 2026-01-11 HKT
發佈時間：11:50 2026-01-11 HKT

財政司司長陳茂波在網誌表示，新一年度《財政預算案》將於下月25日發表，會密集地與社會各界和行業代表、團體及市民會面，聆聽大家的想法和意見。在不同的諮詢場合，大家都認同從宏觀角度來看，疫情後這幾年，香港經濟正穩步發展。盛事活動亦吸引了更多旅客訪港，為市面增添良好氣氛。

陳茂波表示，政府整體的開支仍然上升，教育、醫療及社會福利三個範疇的開支佔政府開支接近60%。政府要精準配置資源、提升效率，確保有限的公共資源能用得其所，維持公共服務的可持續性。同時不排除未來市場有更趨動盪的可能，必須謹慎防範外圍市場波動對香港市場和資金流向的可能影響。

要聚焦開拓更多新經濟增長點

不過，他指國際地緣政局氣氛愈趨緊張，近來單邊主義、霸權主義更是肆無忌憚。世界面對的不確定性或許會變得更大，不排除未來市場有更趨動盪的可能，必須謹慎防範外圍市場波動對香港市場和資金流向的可能影響。此外，本港經濟在轉型過程中，難免存在發展不平均和不平衡的問題，一些行業和市民確實面對挑戰。

陳茂波指，國家一直以來的堅實支持、內地經濟的穩步發展，更是我們最堅實的後盾。在當前「人工智能+」（AI+）加速蛻變的時代，科技的廣泛和高質量應用將會定義經濟體的核心競爭力。如何更好通過科技賦能行業、企業以及普羅市民，更充分受惠於AI的高速發展，幫助他們提升創造力、競爭力，開創新模式、新市場，是香港須集思廣益的課題，也是需要合力推動的工作。

同樣重要的是，在經濟結構調整階段，要聚焦開拓更多新的經濟增長點，為社會創造更多元、更多的優質就業機會，讓發展的成果更廣泛惠及不同階層的市民。

會適度發行債券支持基建發展

他補充，經濟的高質量發展能創造有利條件，讓政府應對社會在發展過程中出現的問題和需要。與此同時，也需要繼續謹慎管理公共財政，及須積極投資未來，特別是北部都會區的提速發展，不失時機地搶抓機遇，鞏固未來的增長動力。基建投入的回報往往在建成以後才陸續顯現，隨着政府對工務工程的加大投入，本年度的資本帳目仍會錄得赤字。會借助市場力量，包括適度發行債券，以支持基建發展。

他續稱，目前，特區政府未償還債務相對本地生產總值的比率只約為12%，在國際上仍處於非常健康水平。

相關新聞：

財政預算案2026｜受惠印花稅收入 經營帳目可提早恢復盈餘 陳茂波：綜合帳目仍有赤字壓力

財政預算案2026｜27位市民提建議 關注生育獎金、安老 有人倡70歲以上免費乘車

財政預算案2026｜長者呻醫療費貴 寧捱病拒複診 家長冀增書簿津貼

私樓長者「超資」無福利 市民冀減免自住差餉
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元朗Yoho Town單位起火，釀一死一傷。梁國峰攝
元朗Yoho Town單位起火 釀1死1受傷昏迷
突發
4小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
17小時前
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
影視圈
21小時前
奇案解密︱廣州美女博士生趙詩哲校內遭姦殺 25歲冷血男圖燒屍滅證
奇案解密︱廣州美女博士生趙詩哲校內遭姦殺 25歲冷血男圖燒屍滅證
奇聞趣事
5小時前
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
19小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
17小時前
《蔣中正日記》解封｜自揭香港嫖妓細節 早洩、染性病等露骨色慾內容曝光
兩岸熱話
21小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT