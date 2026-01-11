財政預算案2月25日發表 本年度資本帳目仍錄赤字 陳茂波：適度發債支持基建發展

財政司司長陳茂波在網誌表示，新一年度《財政預算案》將於下月25日發表，會密集地與社會各界和行業代表、團體及市民會面，聆聽大家的想法和意見。在不同的諮詢場合，大家都認同從宏觀角度來看，疫情後這幾年，香港經濟正穩步發展。盛事活動亦吸引了更多旅客訪港，為市面增添良好氣氛。

陳茂波表示，政府整體的開支仍然上升，教育、醫療及社會福利三個範疇的開支佔政府開支接近60%。政府要精準配置資源、提升效率，確保有限的公共資源能用得其所，維持公共服務的可持續性。同時不排除未來市場有更趨動盪的可能，必須謹慎防範外圍市場波動對香港市場和資金流向的可能影響。

要聚焦開拓更多新經濟增長點

不過，他指國際地緣政局氣氛愈趨緊張，近來單邊主義、霸權主義更是肆無忌憚。世界面對的不確定性或許會變得更大，不排除未來市場有更趨動盪的可能，必須謹慎防範外圍市場波動對香港市場和資金流向的可能影響。此外，本港經濟在轉型過程中，難免存在發展不平均和不平衡的問題，一些行業和市民確實面對挑戰。

陳茂波指，國家一直以來的堅實支持、內地經濟的穩步發展，更是我們最堅實的後盾。在當前「人工智能+」（AI+）加速蛻變的時代，科技的廣泛和高質量應用將會定義經濟體的核心競爭力。如何更好通過科技賦能行業、企業以及普羅市民，更充分受惠於AI的高速發展，幫助他們提升創造力、競爭力，開創新模式、新市場，是香港須集思廣益的課題，也是需要合力推動的工作。

同樣重要的是，在經濟結構調整階段，要聚焦開拓更多新的經濟增長點，為社會創造更多元、更多的優質就業機會，讓發展的成果更廣泛惠及不同階層的市民。

會適度發行債券支持基建發展

他補充，經濟的高質量發展能創造有利條件，讓政府應對社會在發展過程中出現的問題和需要。與此同時，也需要繼續謹慎管理公共財政，及須積極投資未來，特別是北部都會區的提速發展，不失時機地搶抓機遇，鞏固未來的增長動力。基建投入的回報往往在建成以後才陸續顯現，隨着政府對工務工程的加大投入，本年度的資本帳目仍會錄得赤字。會借助市場力量，包括適度發行債券，以支持基建發展。

他續稱，目前，特區政府未償還債務相對本地生產總值的比率只約為12%，在國際上仍處於非常健康水平。

