財政預算案2026｜27位市民提建議 關注生育獎金、安老 有人倡70歲以上免費乘車

更新時間：13:05 2026-01-10 HKT
發佈時間：13:05 2026-01-10 HKT

財政司司長陳茂波今日（10日）出席電台節目就新一份《財政預算案》進行公眾諮詢，逾90名觀眾出席。《星島》統計提問人士關注項目，共有27位市民提出建議，涵蓋多項政策範疇，反映社會對新一份財政預算案的廣泛關注。出席者來自不同背景，包括綠色科技從業員、心理學家、學生等，展現多元參與。

社會福利與民生議題最集中

根據《星島》統計，社會福利與民生議題最為集中，涵蓋長者安老、「長者兩元乘車計劃」、長者醫療券、全民消費券、照顧者津貼、護老服務、幼兒支援、少數族裔支援，以及新生嬰兒獎勵金等，反映民生需求顯著。

更有長者建議政府考慮在未來的財政預算案中，為70歲或以上長者提供免費乘車待遇，並在今年內落實相關安排。陳茂波回應時表示，「兩元乘車計劃」一直備受公眾關注，為確保計劃於人口高齡化趨勢下得以持續，針對70歲以上長者免費乘車建議，政府回應將從多方面整體評估，兼顧社會資源與長者福利。

至於本港經濟與競爭力的提問則有6項，涉及本港經濟發展、中小企支援、人才引進、外勞政策、零售市道及盛事經濟等，反映社會對提振經濟、增強競爭力的高度期待。創新科技與金融議題亦有5項提問關注創科領域，包括綠色科技、人工智能、金融基建、穩定幣及資訊科技發展，市民對產業升級與金融創新的重視。

教育與人才相關提問涉4項

教育與人才的相關提問共4項，涉及中小學教育、特殊教育需要（SEN）、人才吸引及學生支援，教育議題持續受到關注。其他議題包括地區工程、醫療費用、保險、住屋問題及生活成本等。

人才引進方面，陳茂波指出無需額外撥款，而是透過既有入境計劃放寬條件，吸引對本港經濟社會發展有貢獻的專業人士。過去幾年，當局已重點聚焦於創新科技及金融等關鍵範疇，吸引相關專才來港。為支持學生就業及創業，陳茂波指政府已向大學增撥資源，鼓勵師生將科研成果轉化為實際應用。除大學外，科學園、數碼港等創科基地亦歡迎不同階段的創新企業進駐，進一步推動本地創科生態發展。

記者：黃子龍

攝影：陳浩元

