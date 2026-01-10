財政預算案2026｜長者呻醫療費貴 寧捱病拒複診 家長冀增書簿津貼

新一份財政預算案正進行展開諮詢，預計將在下月下旬發表。財政司司長陳茂波今日（10日）出席電台節目進行公眾諮詢，逾90位觀眾出席。有參與節目的現場觀眾向《星島頭條》表示，現時本港針對長者的醫療津貼不足，加上公營醫療收費改革，形容「好多長者因費用問題寧願不前往複診，對整體社會健康構成隱憂」。

長者盼預算案增醫療支援

市民黃先生向記者表示，現時自己領取的「傷殘津貼」每月僅約2,400多元，難以應付日常醫療開支。他分享自身經歷稱，去年因蚊叮導致腳部腫脹，醫療費用為500元，但今年類似情況估計需花費1,000元，出院後藥物仍需逐項計費，形容負擔沉重。他直言，許多長者因費用問題寧願不前往複診，對整體社會健康構成隱憂，期望預算案能增加醫療津貼，減輕長者負擔。

市民促完善賽馬旅遊安全措施

黃先生亦十分關注本港推動賽馬旅遊，聲稱自己曾隨馬會前往日本參觀馬場，當地設有安全圍欄等設施，保障遊客安全。他亦指，自己有看到一名旅客將小孩放在場外，提到《強制舉報虐待兒童條例》將在本月20日生效，希望旅遊界立法會議員江旻憓關注賽馬旅遊的安全規劃，建議參考外地做法，設置適當安全措施，避免兒童靠近危險區域。

市民反映有病不敢看、養兒負擔重

林女士亦表示，現時醫療費用高昂，例如公立醫院收取400元費用，令貧困階層卻步，坦言「有病都不敢去看」。她亦提到醫院人龍問題未見改善。

卓先生關注政府去年由2025/26學年起，取消每年2,500元的中小學及幼稚園學生津貼，形容對基層家庭構成沉重負擔，建議政府增加書簿津貼，減輕家長經濟壓力。至於會否建議延長新生嬰兒獎勵金的時限，卓先生表示，「我自己已經有子女，但應該不會再生了」。

記者：黃子龍

攝影：陳浩元

相關新聞：

財政預算案2026｜陳茂波：受惠印花稅收入可提早恢復財政盈餘

財政預算案2026｜27位市民提建議 關注生育獎金、安老 有人倡70歲以上免費乘車