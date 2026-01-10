財政預算案2026｜陳茂波：香港正積極推進經濟多元及高質量轉型

新一份財政預算案已於去年12月17日展開諮詢，預計將在下月下旬發表。財政司司長陳茂波及香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才今日（10日）出席電台節目，與市民直接交流意見 ，集思廣益。現場有97名觀眾出席，包括地區人士、長者及青年等。

總體經濟穩中有序 消費市道逐漸回穩

陳茂波早前預告本財政年度政府經營帳目有信心恢復盈餘。他表示，香港經濟在複雜的外圍環境下仍保持穩定增長，持續多元的經濟發展是必須的，總體經濟穩中有序，去年經濟發展有3.2%，出口表現強勁，訪港旅客數量顯著上升，消費市道逐漸回穩，金融市場表現亮麗，但經濟有不平均的情況。政府會把握好「十五五」規劃，提升發展質量，令市民有更好的發展機會，至於人工智能亦十分重要。

陳茂波表示，香港正積極推進經濟多元及高質量轉型，以應對社會發展過程中的各種需求。儘管外圍環境存在關稅戰及地緣政治等挑戰，但國家的整體發展仍是香港最重要的機遇。

陳茂波：香港積極擁抱人工智能發展 歡迎提相關建議

此外，零售、餐飲等行業經歷壓力後近期趨於平穩，整體投資增加，金融市場表現亮眼。市民實質收入有所提升，失業率保持穩定。未來財政預算案希望做到質的提升 以及量的增加。

陳茂波特別提到，人工智能已成為定義地區競爭力、影響人民生活與工作的重要力量。香港將積極擁抱人工智能發展，並歡迎社會各界就此提出建議，共同推動在AI時代中的進步。

麥萃才表示，大約有3.8萬人失業，主要受經濟轉型或消費模式改變，部分初級職位亦被人工智能取代，部分市民未能在經濟成長中獲益。

市民倡公開參與投標公司報價等詳細信息

市民吳先生認為香港過去曾有不少創新舉措被其他地區「抄橋」，如新加坡學習香港的居屋政策，廣東、深圳也曾參考香港的廠房建設與貿易模式。

他特別提到，新加坡政府的招標平台以及深圳市政府採購網站均公開詳細的招標信息，包括各投標公司的報價，有利於公眾監督市場競爭。相比之下，香港政府物流服務署網站僅公布招標結果，未提供落標公司的報價信息，公眾難以評估招標過程的競爭性。他建議香港參考這些地區的做法，提升政府採購的透明度。

市民關注中小企業發展負擔

市民張先生則關注中小企業的發展負擔。他表示，新加坡對年營業額低於1000萬坡元的公司豁免審計要求，而香港許多中小型企業即便結構簡單、股東單一，每年仍需投入大量資源進行審計，相關行政成本甚至可能高於應納稅額。他建議政府研究對營業額較低的公司豁免審計，以減輕企業負擔，提升營商便利度。

從事綠色行業的市民表示，去年財政預算案中提到推動綠色科技產業，但業界正面臨標準不一的瓶頸。建議政府除了推廣綠色產業，更應主動推動與大灣區產業的融合，讓香港發揮橋樑角色。

市民建議在北都與科學園間辦戶外創科展

另一位市民孔先生建議，香港可考慮推出與黃金掛鉤的穩定幣，因黃金在歷史上長期被視為真正的價值穩定資產，尤其在當前經濟環境下更具意義。

其次，他認為香港的創科能力不差，擁有科學園等高質素設施，但缺乏讓公眾親身接觸的場景。他建議在北部都會區與科學園之間，多舉辦露天或戶外展覽，展示機器人、無人機等科技應用，讓市民及外地訪客更直觀感受到香港的創科活力。

陳茂波：香港金融優勢引外羨 制度借鏡各地持續優化

陳茂波表示，香港與新加坡同為亞洲國際城市，雙方官員及民間團體一直保持密切交流，互相借鏡學習。他強調，香港無需妄自菲薄，在金融市場發展等方面具備優勢，甚至引起外地「流口水」；同時，香港也以開放態度參考各地優秀做法，包括新加坡在某些方面的成就。

關於政府投標制度，陳茂波表示，特區政府沿用國際做法，標書內容經多方面考慮，並強調公開透明。他舉例土地招標中，即使出現未列價錢等情況，政府仍會公開中標結果及價格，以維持市場判斷不受干擾。

針對審計制度，陳茂波指出，香港私人公司目前無需公開財務報表，與國外部分地區要求有限公司公開報表的做法略有不同。他表示，相關制度值得進一步研究。

本港非常重視綠色行業

陳茂波表示，綠色行業為世界三大發展趨勢之一，本港非常重視相關發展。目前金融界已有從業員培訓課程，未來可加強向公眾推廣，提升社會對綠色經濟的認識。他亦提到，香港在一國兩制下扮演「超級聯繫人」角色，既銜接國際標準，亦具內地優勢，尤其在創新科技與綠色領域如光伏產業等方面，內地已有領先成果，香港可從中發揮橋樑作用。

今年財政預算案的其中一項焦點，將會是公務員加薪的問題。去年因應政府財赤凍薪，有政界人士認為連續兩年凍薪將影響前線公務員的士氣，建議解凍。

市民馮女士關注財赤下人口老化問題，如何在不影響財政下增加長者福利，「但係千祈唔好話趕晒上去大灣區咁就算數」。

全社會關心學童、年青人心理和精神健康

教育心理學導員俞太指出現時本港中小學，每位教育心理學家約服務4至6間中小學，但每周只能前往一次。強調不少學校都接收了SEN特殊教育需要學生，學校對心理學家需求非常多，不希望因財赤等各方面問題，導致相關職位失業。陳茂波表示在學期間的學童，在不同環境、不同時間之下的幫助與支援是重要的，至於可否再加大資源及增加支援力度，他表示會商量調整教育局政策內資源分配的優先次序，強調全社會都關心學童、年青人的心理和精神健康，「大家一起合力」。

商業評估師黃女士認為本港需發展商業評估監管，認為香港作為老牌國際金融中心至今仍未做到專業評估監管，詢問有否更好方法發展本港監管。陳茂波指，香港評估工作由數個專業進行，除評估師外，亦包括測量師、會計師，強調香港專業服務監管是自我監管，有其過程。續指在原有的自我監管基礎上，增加了公眾監督的元素，以提升透明度和問責性。

需審慎研究獨立機構統一管理商業評估行業

至於是否需要由政府成立一個獨立的機構來統一管理商業評估相關行業，陳茂波認為需審慎研究，以避免出現「架床疊屋」、架構臃腫的問題。強調如各專業的評估標準不完全一致，或會導致不公平的競爭狀況。

記者：黃子龍 李健威

攝影：陳浩元