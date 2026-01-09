大棋盤｜陳振英疑「走票」 自由搏擊風氣可延伸？政圈關注李慧琼日後劍指特首

奉行「自由搏擊」的立法會主席選舉，最終由身兼全國人大常委的民建聯李慧琼，以5票之差險勝金融界陳振英。點票過程猶如NBA賽事，雙方4次交換領先位置，陳振英初段更一度最多領先8票，席間多次起哄，最終由李慧琼贏得主席寶座，也保住了議會第一大黨的顏面。

全國性團體出手助李慧琼

今次選舉雖有「明令」議員不得拉票，但雙方陣營各有元老在背後發功，據聞民建聯除出動譚耀宗，一些全國性團體及社團亦有「落水」，雲集港區人大政協的友好協進會，也有高層協助拉票。筆者與多位有份「打電話」催票的元老討論，選前有人認為李慧琼贏面稍大，也有人認為陳振英略為佔優，可見形勢「五五波」充滿懸念，最終票數亦反映旗鼓相當。

昨日特別論壇上，二人開了不少「支票」回應議員訴求，有議員認為陳振英表現稍佳，回答提問不官腔，言辭較幽默，爭取了一些分數。不過有議員分析，李慧琼雖不時要上京開會，但始終有「直通天庭」優勢，亦有暫代主持大會經驗；加上民建聯與社團、教聯會、選委界別等聯繫緊密，催票能力不容小覷。從年齡考慮，李慧琼現年51歲，比64歲的陳振英年輕，「可持續性」也更高。

反對「民建聯獨大」是陳振英支持來源

勝負只差5票，換言之只要3名議員「倒戈」，便足以左右大局，據聞附議陳振英提名的議員中，有人「轉軚」支持李慧琼。雖然提名不一定與投票掛鈎，但基於政治倫理，大多數人提名與投票取態相同。有議員笑言，幸好最後並非一票之差，否則因航班問題未能趕及投票的G19議員李浩然，恐難辭其咎。

無論如何，李慧琼今次險勝，反映不少議員確實不欲民建聯勢力太大。有支持陳振英的元老透露，新議會「七十以上一個不留」，民建聯無人因年齡問題須退任，議席更進帳至21席，其他板塊難免心生嫉妒，這正是陳振英支持度的重要來源，因此團結各黨派是李慧琼上任後的一大挑戰。

至於其他重要職位如內會、財委會、帳委會主席等，將經協商產生，並體現勢力均衡，預料陳振英會擔任內會主席；經民聯吳永嘉及梁美芬、自由黨邵家輝，傳有意染指「內副」及財會主席。

李慧琼劍指特首寶座？建制：先做好立法會主席

李慧琼一直是重點栽培的建制核心人物，當年獲曾鈺成賞識加入民建聯，在區選、立選幾乎戰無不勝，政途平步青雲，2023年更接替譚耀宗出任人大常委。政圈多年前已有說法，李慧琼是未來特首潛在人選之一，今次當選主席拾級而上，政界關注她假以時日會否更上一層樓。不過有建制中人指，李慧琼仍相對年輕，首要是做好立法會主席職責，交出成績，其他問題根本無人說得準。

大主席爭奪揭盅後，一眾議員紛紛表態支持，形容選舉是「高質量民主」。全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，今次主席選舉開放競爭，體現在「愛國者治港」下，只要有能力、具有領袖的親和力及權威，在君子之爭的前提下，一樣有機會競逐寶座，「無任何人有特權，獲得『欽點祝福』」。他指良性競爭促進參選者提升自己，更努力團結各方。

至於「自由搏擊」先例，能否延續至明年特首選舉，毋須「一人模式」？劉兆佳說不能排除可能性，但中央對特首的能力要求更高，須團結社會大多數、具行政能力、懂拆解複雜民生難題等。他認為「愛國者治港」並非一言堂或鐵板一塊，只要能展現能力並獲得信任，競爭大門一直打開。

聶風

