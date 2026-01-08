立法會主席選舉｜譚耀宗︰體現高質量民主良性競爭 劉兆佳 : 李慧琼從政經驗是勝出關鍵

身兼全國人大常委的民建聯議員李慧琼，以5票之差險勝金融界議員陳振英，當選立法會主席，成為繼曾鈺成後，第二位具民建聯背景的立法會主席。全國港澳研究會副會長譚耀宗表示，選舉過程公開、公平、公正，充分展現立法會議員的專業素養和責任擔當，以及體現了新選舉制度下高質量民主的良性競爭。

譚耀宗 : 選舉過程公開、公平、公正

譚耀宗稱，新選舉制度全面落實「愛國者治港」原則，確保立法會高效運作， 議員依法履職，推動香港實現良政善治。他對新一屆立法會充滿信心，期待議員們以香港整體利益為依歸，與行政機關建立良性互動，發展經濟和改善民生，助力香港更好地融入和服務國家發展大局。

劉兆佳：李慧琼從政經驗是勝出關鍵

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為兩名候選人勢均力敵、各有千秋，難以評價誰有壓到性優勢，但估計李慧琼的從政經驗、涉獵範圍和人脈關係較廣，是勝負關鍵。

他又指，如果中央容許兩人參選，代表無論誰勝出都能接受，若中央政府是要保護人大常委的地位和威信，起初就不應有兩人參加，因為任何選舉都有風險，所以中央並不是在乎人大常委的地位高於人大代表，而希望人大常委勝出。

對於李慧琼成為第二名女性擔任立法會主席，劉兆佳表示，西方政客中不少是女性，香港女性亦早已在政府和立法會中出任高位，強調在政治上，香港從來沒有歧視女性。

田北辰：李慧琼當選「完全唔出奇」

對於李慧琼成為新任立法會主席，實政圓桌召集人田北辰形容「完全唔出奇」，更透露自己心中所想的人選與現任立法會議員莊豪鋒有所不同，惟不願透露兩人的選擇。他續說，自己已認識李慧琼多年，比認識陳振英還要久，形容李做事有大局觀，不會只為民建聯的利益所想。

田續說，上屆立法會大多官員回應議員口頭質詢時，「10次有8次都係遊花園」，他曾就議題追問官員，惟被上任主席梁君彥多次提醒，故田希望李慧琼能「用心聆聽，轉數要快。」

