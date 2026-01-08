立法會主席選舉｜主持陳克勤：體現高質量民主 吳永嘉：特別論壇「平和理性」

第八屆立法會主席選舉今日（1月8日）舉行，經過特別論壇辯論後，身兼全國人大常委的民建聯李慧琼，以5票之差險勝金融界陳振英，成功當選。提名陳振英的經民聯黨魁吳永嘉形容論壇「非常平和理性」。吳永嘉表示，兩位候選人所得票數十分接近，均獲眾多議員支持，形容論壇是「歷史性」，議員因應候選人經驗、政綱及論壇表現投下神聖一票。他指，選舉過後立法會將恢復正常工作，經民聯將全力配合新任主席李慧琼工作，做好立法會所有事務。

陳克勤：相信李慧琼領導下與政府良性互動

以資深議員身份主持選舉論壇的民建聯主席陳克勤示，選舉過程體現立法會良好的制度運作，無論是陳振英、李慧琼作為候選人的表現，還是其他新老議員提出的針對性問題，都展現出高度的專業水準，「在公平、理性的氛圍中進行良性競爭，充分體現了高質量民主的特點。」

他續說，新選制實施效果良好，立法會運作機制也日趨完善。作為議員，他對新一屆立法會充滿期待，相信在新任立法會主席李慧琼的領導下，立法會能夠與特區政府保持良性互動，切實履行職責，為香港的社會發展和民生改善作出更多實質性貢獻。

梁美芬：論壇文明高質

梁美芬認為，今次主席選舉為第2屆良政善治立法會起到良好的開首，表示非常欣賞今次選舉論壇，形容是「非常文明」且是高質素的答問辯論。她指，兩位候選人都已作出非常精彩的發言和辯論，對比過往參加的主席選舉論壇都非常精彩、問題深入，令新加入立法會的議員了解兩位候選人能力及立法會工作。

被問及會否角逐內會主席一職，梁美芬並無正面回應。

G19：李慧琼能團結立會

立法會G19全體17位議員，恭賀李慧琼議員當選第8屆立法會主席。G19將於未來4年，全力支持新主席的工作。G19深信新一屆立法會在李慧琼議員的帶領下，定能繼續團結一致、高質高效為香港市民服務，貫徹「愛國者治港」下的行政主導，落實行政立法互相配合、互相制衡的協作關係。

