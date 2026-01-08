李慧琼當選立法會主席 月薪跳升至逾21萬元 享「LC 1」專用車牌 還有這些福利...

身兼全國人大常委的民建聯李慧琼，以5票之差險勝金融界議員陳振英，成功當選立法會主席，亦是繼民建聯創黨主席曾鈺成後，再有民建聯成員出掌立法會。立法會主席具憲制地位，在特區排名第七，僅次於司長。

享主席辦公室、「LC 1」專用車牌

李慧琼今次成功「升呢」，荷包亦大有進帳，她過去4年擔任內務委員會主席，月薪為163,190元，出任「大主席」後，月薪增至217,580元，即是其他立法會議員月薪108,790元的雙倍。此外，立法會主席每年有238,630元酬酢津貼，同時可獲分配位於立法會綜合大樓內的立法會主席辦公室，並會有「LC 1」專用車牌。

內務委員會主席月薪為163,190元

至於立法會代理主席，即內務委員會主席的月薪為163,190元，較普通立法會議員為高。今次落選的陳振英，有機會擔任內會主席。

今年51歲的李慧琼，成為回歸後第二位女性立法會主席。翻查資料，回歸後第一至三屆立法會主席是范徐麗泰；第四屆及第五屆立法會主席是民建聯曾鈺成；第六及七屆則由經民聯梁君彥出任，一共9年。

此外，李慧琼當上立法會主席後，在特區憲制地位亦「升級」，據禮賓處「特區排名名單」，立法會主席排名第七，位列在行政長官、終審法院首席法官、前任行政長官、政務司司長、財政司司長及律政司司長之後，高於行政會議召集人、副司長、局長等。

相關新聞：

立法會主席選舉｜李慧琼以5票險勝陳振英 承諾邀官員定期介紹政策進度

大棋盤︱立法會主席之爭牽動議會布局 民建聯無意爭「內副」：有人帶風向