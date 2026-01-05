Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026｜公務員不應再凍薪？田北辰：唔能夠年年財赤就要「捱義氣」

政情
更新時間：18:16 2026-01-05 HKT
發佈時間：18:16 2026-01-05 HKT

【財政預算案2026/公務員/加薪】《財政預算案》正諮詢，公務員凍薪措施會否延續備受外界關注。實政圓桌召集人田北辰、立法會議員莊豪鋒相繼於社交平台發文，二人均認為經過一年凍薪後，今年應「解凍」；莊豪鋒亦指，公務員「跳Point」制度應該改革，形容相關評核形同虛設。

田北辰：按制度進行薪酬趨勢調查

田北辰表示，整體經濟有復甦跡象，並無理由繼續凍薪，雖政府財政赤字尚未完全解決，但他強調「總唔能夠年年財赤就要公務員年年捱義氣」，認為對公務員士氣打擊很大。他認為今年應「解凍」，按照制度進行薪酬趨勢調查，並考慮其他明文規定的因素來調整薪酬，而這個調整是不應累積去年被凍結的部分。

莊豪鋒：應僅八成公僕可跳Point

莊豪鋒表示，公務員凍薪一年後「係時候解凍」，但除年度調整外，更大的核心問題在於「跳point「制度。他批評制度評核形同虛設，變相失去鼓勵公務員進步積極進取的作用，對提升公共服務質量還是善用公帑皆非益事。他強調，此制度改革是「市民最想見到」，重申其政團一貫主張，「應只有8成公務員嘅表現足以跳point，冇理由全部唔理表現都可以。」

相關新聞：財政預算案2026︱林健鋒：公務員工作應予肯定 不應再凍薪 共享經濟復蘇成果

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
福建女吳某楨被人丟棄在柬埔寨街頭。
01:08
福建20歲女流落柬埔寨街頭 中國使館：受「高薪工作」誘惑到柬
即時中國
10小時前
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
突發
20小時前
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
01:05
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
影視圈
7小時前
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇 靚仔小生變發福跟班 曾傳鹹豬手20女星
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇  靚仔小生變發福跟班  曾傳鹹豬手20女星
影視圈
10小時前
委內瑞拉未來局勢如何發展　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亞覆轍
委內瑞拉未來局勢如何發展？　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亞覆轍
即時國際
4小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
11小時前
萬千星輝2025丨金剛首談「婚訊」 揭開新郎神秘面紗 驚訝小儀嫁得出：佢老公真係好偉大
萬千星輝2025丨金剛首談「婚訊」 揭開新郎神秘面紗 驚訝小儀嫁得出：佢老公真係好偉大
影視圈
6小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
2026-01-04 18:56 HKT
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
2026-01-04 16:42 HKT
尖沙咀星級酒店自助餐5折！$199起任食生蠔/雪花蟹腳/和牛/鵝肝/片皮鴨/鮑魚
尖沙咀星級酒店自助餐5折！$199起任食生蠔/雪花蟹腳/和牛/鵝肝/片皮鴨/鮑魚
飲食
8小時前