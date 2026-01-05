財政預算案2026｜公務員不應再凍薪？田北辰：唔能夠年年財赤就要「捱義氣」

【財政預算案2026/公務員/加薪】《財政預算案》正諮詢，公務員凍薪措施會否延續備受外界關注。實政圓桌召集人田北辰、立法會議員莊豪鋒相繼於社交平台發文，二人均認為經過一年凍薪後，今年應「解凍」；莊豪鋒亦指，公務員「跳Point」制度應該改革，形容相關評核形同虛設。

田北辰：按制度進行薪酬趨勢調查

田北辰表示，整體經濟有復甦跡象，並無理由繼續凍薪，雖政府財政赤字尚未完全解決，但他強調「總唔能夠年年財赤就要公務員年年捱義氣」，認為對公務員士氣打擊很大。他認為今年應「解凍」，按照制度進行薪酬趨勢調查，並考慮其他明文規定的因素來調整薪酬，而這個調整是不應累積去年被凍結的部分。

莊豪鋒：應僅八成公僕可跳Point

莊豪鋒表示，公務員凍薪一年後「係時候解凍」，但除年度調整外，更大的核心問題在於「跳point「制度。他批評制度評核形同虛設，變相失去鼓勵公務員進步積極進取的作用，對提升公共服務質量還是善用公帑皆非益事。他強調，此制度改革是「市民最想見到」，重申其政團一貫主張，「應只有8成公務員嘅表現足以跳point，冇理由全部唔理表現都可以。」

