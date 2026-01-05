大棋盤︱大主席選舉無捆綁投票 元老出動遊說 「利益考量」或成勝負關鍵

立法會主席選舉特別論壇本周四舉行，身兼全國人大常委的李慧琼與金融界議員陳振英將正面交鋒，隨即進行不記名投票。兩人皆取得跨黨派提名及附議，牌面上屬「五五波」，其中陳振英獲更多具政黨背景的議員支持。

新民黨、經民聯傾向支持陳振英

正如本欄早前提及，李慧琼作為立法會最資深議員，有暫代主持大會經驗，加上是直選議員出身，有一定優勢。不過要說服同僚支持，要交代如何兼顧人大常委工作，以及避免民建聯在議會佔據太多重要位置。

選情方面，作為議會最大黨，民建聯至少有21票「打底」，加上友好政團及和議人支持，基本盤接近30人。至於陳振英所屬的G19，雖然召集人霍啟剛稱不捆綁投票，但預計絕大部分成員均會支持陳振英。值得注意的是，陳振英的附議名單包括工聯會、經民聯、新民黨議員，倘若三黨全投陳振英，加上G19和獨立議員，至少有38票，更接近當選門檻。

周邊「元老」各自出動 與議員「打招呼」

不過今次選舉既然允許自由搏擊，投票取態理應無規限，目前可知自由黨、C15+不會捆綁投票，經民聯暫未開會討論，但據聞更傾向陳振英。至於工聯會，雖跟民建聯同屬傳統愛國政團，卻未必樂見對方坐上主席寶座，有建制中人笑言，「工聯會可能諗，點解唔係我做主席呢？」新民黨3票亦傾向撐陳振英。

附議陳振英提名的工聯會理事長黃國表示，個人認為毋須捆綁投票，成員了解二人政綱專長後可各自選擇。他認為大主席除主持會議公正外，更進一步條件是凝聚不同背景與專長的議員，一起擔當改革促進者的角色，「例如大埔火災，能否促成議員做跨界別研究，協助政府解決問題？」

今次選舉有「明令」不可拉票，候選人要在論壇上靠政綱爭取支持，但周邊人士則動作頻頻。據聞二人的友好近日私下力銷各自心水候選人，其中民建聯有元老加入「打招呼」。有議員坦言，原預計李慧琼在自由搏擊下有優勢，但目前不確定因素較多，加上板塊之間不欲民建聯「獨大」，民記內部也擔心李慧琼有墮馬風險。據聞，也有其他政黨元老游說黨友支持陳振英。

陳振英無黨派 「可附帶回報」不及民建聯

二人牌面上「五五波」，綜合議員分析，決勝關鍵有可能取決於「實際利益」，當中可分成兩個層面。其一，支持該候選人對自身有何好處？有議員不諱言，民建聯坐擁深厚網絡和資源，實際箍票能力可能遠不止「帳面上」的20多票，皆因民建聯在選委會勢力大，連同友好團體則更多，選委界議員要當選，少不免要跟民記打好關係。

有局中人分析，縱使大主席選舉是投暗票，但基於現實政治考量，議員也可能出於「投桃報李」心態，傾向協助民記。相反陳振英沒黨派背景，「可附帶回報」不及大黨，較為輸蝕，「當然議員一定唔會咁講，但實際可能會有呢種考慮。」

另一「利益」則較為貼身，目前立法會議員酬津安排，辦事處營運開支每年上限約300萬元，不時有議員反映工作量增加，實際上不夠用，「想加少少人工留住議助都唔容易」。有議員認為，若新主席承諾着手處理，調高開支上限，「至起碼保證追上，甚至高於丙類物價指數」，必然是加分位。

2008年，曾鈺成競逐立法會主席時曾承諾「三不」，即不投票、不參加民建聯黨團活動、不發表政見。隨政治環境改變，在大是大非議題亦有例外，例如梁君彥打破慣例投票支持23條立法。至於大主席的中立原則會否出現新界線，有待兩位候選人向公眾多加闡述。

聶風