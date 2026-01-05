Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盤︱大主席選舉無捆綁投票 元老出動遊說 「利益考量」或成勝負關鍵

政情
更新時間：08:50 2026-01-05 HKT
發佈時間：08:50 2026-01-05 HKT

立法會主席選舉特別論壇本周四舉行，身兼全國人大常委的李慧琼與金融界議員陳振英將正面交鋒，隨即進行不記名投票。兩人皆取得跨黨派提名及附議，牌面上屬「五五波」，其中陳振英獲更多具政黨背景的議員支持。

新民黨、經民聯傾向支持陳振英

正如本欄早前提及，李慧琼作為立法會最資深議員，有暫代主持大會經驗，加上是直選議員出身，有一定優勢。不過要說服同僚支持，要交代如何兼顧人大常委工作，以及避免民建聯在議會佔據太多重要位置。

選情方面，作為議會最大黨，民建聯至少有21票「打底」，加上友好政團及和議人支持，基本盤接近30人。至於陳振英所屬的G19，雖然召集人霍啟剛稱不捆綁投票，但預計絕大部分成員均會支持陳振英。值得注意的是，陳振英的附議名單包括工聯會、經民聯、新民黨議員，倘若三黨全投陳振英，加上G19和獨立議員，至少有38票，更接近當選門檻。

相關新聞：

立法會主席選舉｜李慧琼硬撼陳振英 後者獲工聯、新民黨議員和議 建制分析二人勝算

周邊「元老」各自出動 與議員「打招呼」

不過今次選舉既然允許自由搏擊，投票取態理應無規限，目前可知自由黨、C15+不會捆綁投票，經民聯暫未開會討論，但據聞更傾向陳振英。至於工聯會，雖跟民建聯同屬傳統愛國政團，卻未必樂見對方坐上主席寶座，有建制中人笑言，「工聯會可能諗，點解唔係我做主席呢？」新民黨3票亦傾向撐陳振英。

附議陳振英提名的工聯會理事長黃國表示，個人認為毋須捆綁投票，成員了解二人政綱專長後可各自選擇。他認為大主席除主持會議公正外，更進一步條件是凝聚不同背景與專長的議員，一起擔當改革促進者的角色，「例如大埔火災，能否促成議員做跨界別研究，協助政府解決問題？」

今次選舉有「明令」不可拉票，候選人要在論壇上靠政綱爭取支持，但周邊人士則動作頻頻。據聞二人的友好近日私下力銷各自心水候選人，其中民建聯有元老加入「打招呼」。有議員坦言，原預計李慧琼在自由搏擊下有優勢，但目前不確定因素較多，加上板塊之間不欲民建聯「獨大」，民記內部也擔心李慧琼有墮馬風險。據聞，也有其他政黨元老游說黨友支持陳振英。

相關新聞：

立法會主席選舉｜李慧琼硬撼陳振英 後者獲工聯、新民黨議員和議 建制分析二人勝算

大棋盤｜立法會主席之爭「自由搏擊」 李慧琼陳振英料互撼 一原因禁拉票

陳振英無黨派 「可附帶回報」不及民建聯

二人牌面上「五五波」，綜合議員分析，決勝關鍵有可能取決於「實際利益」，當中可分成兩個層面。其一，支持該候選人對自身有何好處？有議員不諱言，民建聯坐擁深厚網絡和資源，實際箍票能力可能遠不止「帳面上」的20多票，皆因民建聯在選委會勢力大，連同友好團體則更多，選委界議員要當選，少不免要跟民記打好關係。

有局中人分析，縱使大主席選舉是投暗票，但基於現實政治考量，議員也可能出於「投桃報李」心態，傾向協助民記。相反陳振英沒黨派背景，「可附帶回報」不及大黨，較為輸蝕，「當然議員一定唔會咁講，但實際可能會有呢種考慮。」

另一「利益」則較為貼身，目前立法會議員酬津安排，辦事處營運開支每年上限約300萬元，不時有議員反映工作量增加，實際上不夠用，「想加少少人工留住議助都唔容易」。有議員認為，若新主席承諾着手處理，調高開支上限，「至起碼保證追上，甚至高於丙類物價指數」，必然是加分位。

2008年，曾鈺成競逐立法會主席時曾承諾「三不」，即不投票、不參加民建聯黨團活動、不發表政見。隨政治環境改變，在大是大非議題亦有例外，例如梁君彥打破慣例投票支持23條立法。至於大主席的中立原則會否出現新界線，有待兩位候選人向公眾多加闡述。

聶風

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB 子女一致反對 認高估自己：以為唔使咁辛苦
01:53
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB  子女一致反對  認高估自己：以為唔使咁辛苦
影視圈
6小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
5小時前
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
00:56
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
影視圈
14小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
18小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
20小時前
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
影視圈
2026-01-04 10:00 HKT
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
01:00
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
影視圈
14小時前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-04 13:25 HKT
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
01:53
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
影視圈
13小時前
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇 靚仔小生變發福跟班 曾傳鹹豬手20女星
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇  靚仔小生變發福跟班  曾傳鹹豬手20女星
影視圈
4小時前