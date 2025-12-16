Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英案︱大律師公會：香港司法制度一向獨立運作 法官不作任何政治考慮

政情
更新時間：11:17 2025-12-16 HKT
發佈時間：11:17 2025-12-16 HKT

正在訪問北京的香港大律師公會，回應傳媒查詢有關黎智英案裁決，公會表示從原則上說，不會評論個別的法庭個案，尤其與訟人可能行使上訴權。公會的聲明表示， 該案是在《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》(《國安法》)下，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的首宗裁決，對香港在「一國兩制」下的獨特法理發展非常重要。公會表示， 香港的法院獨立地運作， 又引述裁決理由， 指當詮釋《國安法》時，法庭採用普通法原則 (裁決理由第48段)。

國家安全法例是「一國兩制」下重要一環

聲明指出，香港是奉行普通法的司法管轄區，香港的司法制度一向獨立地運作，法律執業者在制度中，亦一直獨立地及專業地履行職責，維護法治。

香港大律師公會就有關黎智英案裁決，發出聲明。香港大律師公會
香港大律師公會就有關黎智英案裁決，發出聲明。香港大律師公會
香港大律師公會就有關黎智英案裁決，發出聲明。香港大律師公會
香港大律師公會就有關黎智英案裁決，發出聲明。香港大律師公會

公會指，大部分的刑事審訊，包括目前這宗案件，是以公開聆訊形式進行，過程完全透明，代表與訟雙方的大律師，遵從「不可拒聘原則」，確保當事人獲得公平審訊，而法官審理席前的案件時，純粹考慮法例及證據，不作任何政治考慮。 香港的司法制度設有原訟法庭、上訴庭及終審法院，所有訴訟人都有權視乎情況提出上訴。

聲明指出，國家安全的法例是「一國兩制」下重要的一環。公會有信心香港的司法界會繼續獨立地、保持政治中立地運作，不受外來的任何影響或干預，希望公眾及關心香港司法制度的人士，詳細地閱讀裁決理由及尊重香港的司法程序。

相關新聞：
黎智英案︱湯家驊：「勾結」定義明確 若接觸外國勢力要求制裁 無論有否成功皆屬違法

黎智英案｜李家超歡迎裁決：黎智英挑撥社會對立、乞求外國制裁損國家根本利益 其行可恥、其心歹毒

黎智英案｜駐港國安公署：黎智英是外部反華勢力的馬前卒 理應受到法律嚴懲 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
15小時前
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
18小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
影視圈
13小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
21小時前
「聲夢」小花詹天文稱宏福苑大火是「最好安排」惹禍 公開致歉認詞不達意：會好好反省
「聲夢」小花詹天文稱宏福苑大火是「最好安排」惹禍 公開致歉認詞不達意：會好好反省
影視圈
13小時前
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
2小時前
金價銀價癲升恐現「後遺症」 白銀目標高見100美元 惟明年1月料迎大量沽盤
金價銀價癲升恐現「後遺症」 白銀目標高見100美元 惟明年1月料迎大量沽盤
投資理財
5小時前
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
生活百科
18小時前
王莉被領導索要¥15萬獎金，爆拒絕後被欺壓兼申退役。
00:20
亞運會三金得主爆遭領導索¥15萬獎金 拒絕後被欺壓兼申退役
即時中國
18小時前