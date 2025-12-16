黎智英案︱大律師公會：香港司法制度一向獨立運作 法官不作任何政治考慮

正在訪問北京的香港大律師公會，回應傳媒查詢有關黎智英案裁決，公會表示從原則上說，不會評論個別的法庭個案，尤其與訟人可能行使上訴權。公會的聲明表示， 該案是在《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》(《國安法》)下，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的首宗裁決，對香港在「一國兩制」下的獨特法理發展非常重要。公會表示， 香港的法院獨立地運作， 又引述裁決理由， 指當詮釋《國安法》時，法庭採用普通法原則 (裁決理由第48段)。

國家安全法例是「一國兩制」下重要一環

聲明指出，香港是奉行普通法的司法管轄區，香港的司法制度一向獨立地運作，法律執業者在制度中，亦一直獨立地及專業地履行職責，維護法治。

香港大律師公會就有關黎智英案裁決，發出聲明。香港大律師公會

香港大律師公會就有關黎智英案裁決，發出聲明。香港大律師公會

公會指，大部分的刑事審訊，包括目前這宗案件，是以公開聆訊形式進行，過程完全透明，代表與訟雙方的大律師，遵從「不可拒聘原則」，確保當事人獲得公平審訊，而法官審理席前的案件時，純粹考慮法例及證據，不作任何政治考慮。 香港的司法制度設有原訟法庭、上訴庭及終審法院，所有訴訟人都有權視乎情況提出上訴。

聲明指出，國家安全的法例是「一國兩制」下重要的一環。公會有信心香港的司法界會繼續獨立地、保持政治中立地運作，不受外來的任何影響或干預，希望公眾及關心香港司法制度的人士，詳細地閱讀裁決理由及尊重香港的司法程序。

相關新聞：

黎智英案︱湯家驊：「勾結」定義明確 若接觸外國勢力要求制裁 無論有否成功皆屬違法

黎智英案｜李家超歡迎裁決：黎智英挑撥社會對立、乞求外國制裁損國家根本利益 其行可恥、其心歹毒

黎智英案｜駐港國安公署：黎智英是外部反華勢力的馬前卒 理應受到法律嚴懲

