黎智英案︱湯家驊：「勾結」定義明確 若接觸外國勢力要求制裁 無論有否成功皆屬違法

「壹傳媒」創辦人黎智英，以及三家與《蘋果日報》相關公司，因涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全，昨日（15日）由三名國安指定法官作出裁決。黎智英被裁定兩項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印及發布煽動刊物罪，全部罪名成立。行會成員、資深大律師湯家驊今早（12月16日）在商台節目解構黎智英「勾結外國或境外勢力」的定罪關鍵，特別提到兩大關鍵元素在於「接觸相關勢力」並「要求制裁等敵對行為」，只要有所行動，無論最終有否說服對方都是違法。

國安法律屬「防禦性」 一旦發生會有嚴重後果

湯家驊指出，是次案件是完全根據普通法原則處理。他提到，有關「勾結外國勢力」的定義，《香港國安法》第29條已寫得很清楚，而今次案例可再進一步明確。他指單純與海外團體往來互動，不符條例中「勾結」的定義，但如向外國政治勢力要求制裁國家或本港等敵對行為，這才是勾結。

如果純粹討論制裁行動，表達個人意見，甚或同意某部分制裁的主張，又是否列入「勾結」？湯家驊認為「勾結」的關鍵在於「要同外國政治勢力有接觸」，性質與單純「發表言論」有分別。反之，只要與外國勢力有所接觸並建議制裁，無論該制裁有否發生，都屬違法。「國安法律是防禦性的，就算沒有真正發生（制裁）都是犯罪，一些事情未發生前就要阻止它，因為一旦發生了，後果往往是不可收拾，即使『拉你去槍斃』都沒有用。所以毋須證明你說服到美國總統，只要有接觸並『提出要求』已是勾結。」

湯家驊認為，香港社會已相對理性，絕大部分人都理解特區政府的出發點與法庭判決，但他最擔心的，是一些對中國不友善的國家，會借黎智英案炒作，壓逼中國。他相信多名特區官員就案件統一表態，目的是希望在政治上「設下防線」表明立場。

他指，海外現時有一些不理性的聲音，包括指控法官「被買通」、黎智英一被捕就是「政治逼害」，這些說法完全不符事實。他認為在海外也有理性的人士，自身也接觸過一名英國負責亞太地區的官員，對方明白香港發生什麼事，但坦言英國內部政治生態，有許多人愛譁眾取寵，或巴結前港督彭定康，誤當其是「香港通」，透過附和彭定康的言論爭取支持。湯家驊指英國現實政治生態就是如此，即使有理性的聲音，也難以公開表達，惶論反映香港實況。