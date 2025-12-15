黎智英案｜民建聯對裁決表示支持 斥黎智英是反中亂港事件主要策劃者和參與者

法庭今日（15日）裁定壹傳媒創辦人黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力案，以及涉嫌串謀他人發布煽動刊物案等三項罪名全數成立。民建聯對此裁決表示支持，並指是次裁決是維護國家安全，全面實施《香港國安法》，彰顯香港法治的重要體現，而特區政府依據《香港國安法》等法律，對黎智英一案行使執法權、檢控權、司法權，更充分展現法治的正義，維護法治的權威。

民建聯：黎智英是反中亂港事件主要策劃者和參與者

民建聯指，黎智英多年來都是反中亂港事件的主要策劃者和參與者，勾結及串謀各地反華勢力，成為其代理人和馬前卒。同時，利用其媒體及網絡等渠道，長期以「軟對抗」方式滲透荼毒年輕人，以及呼籲外國政府干預香港事務及制裁香港及中國，嚴重危害國家安全與社會穩定。自本港執法及司法部門處理黎智英案件的過程中，美西方國家及一些政客作出不少惡劣行徑，包括炮製各種「涉港法案」，悍然實施制裁、干預特區事務、支持反中亂港分子，不單自證美西方反華勢力與黎智英之間的「主子與奴才」關係，更嚴重違反「不得干預在審案件」的普通法精神，粗暴踐踏香港人權和法治，公然干預香港司法獨立。

民建聯又指，美西方一些國家更公然編造及散播黎智英健康有問題的謠言，企圖操弄「健康議題」，刻意抹黑特區政府和香港司法制度，破壞香港繁榮穩定。然而，本港法庭非常重視及維護任何人獲得公平審訊的權利，特區政府及本港執法部門亦高度重視在囚人士的健康，任何抹黑的謊言和謠言，都掩蓋不了事實真相。該黨稱，美西方反華勢力所慣用的各種手段，實質上只暴露其根深蒂固的「雙重標準」，充分揭示了其行為的虛偽性與政治目的。

民建聯強調，法治是本港的核心價值，違法者並無特權，是次裁決能強烈警告任何試圖破壞國家安全和社會穩定的人，國家安全不容挑戰，違法者必遭法律嚴懲。安全是發展的前提，國家安全得到有效保障，營商環境才能得到維持和鞏固，該黨必會全力支持特區政府繼續全面準確貫徹國安法等法律，清除國安風險隱患，確保「一國兩制」行穩致遠。

莊家彬：法庭審理公平、公正、公開

候任立法會選委界議員莊家彬認為，法庭對黎智英案的審理是公平、公正及公開，今次判決彰顯了香港法治的精神，是有法必依，違法必究的原則。他表示支持特區政府繼續堅定履行維護國家安全的責任，全力防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

