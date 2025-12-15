黎智英案｜陳茂波 : 裁決向本地和國際社會發出清晰訊息 危害國安必會受到法律制裁

財政司司長陳茂波今日於社交平台發文，指經過長達150多天的嚴謹審訊，高等法院原訟法庭今日就黎智英及《蘋果日報》三家相關公司危害國家安全的案件作出裁決，他們兩項串謀勾結外國勢力及一項發布煽動刊物罪皆成立。

陳茂波：裁決讓正義得到彰顯

陳茂波指，在很長的一段時間裏，黎智英等以《蘋果日報》作為工具，反中亂港、煽動對中央和特區政府的仇視，以及危害香港社會穩定，到2019年黑暴期間以及其後的時間，更加肆無忌憚。法庭在詳細分析包括《香港國安法》和《刑事罪行條例》等相關法例的法律觀點和審視大量確鑿的證據後，作出這次的裁決。這不僅讓正義得到彰顯，也向本地和國際社會發出清晰的訊息，危害國家安全、危害香港社會穩定的行為必會受到法律的制裁。

香港社會經歷過黑暴禍害，隨着《香港國安法》和《維護國家安全條例》相繼實施，重建了安全穩定的環境，既保障了市民大眾的權利和自由，也確保正常商業活動暢順進行，讓香港對國際資金和投資者更具吸引力。種種事實都説明，在「一國兩制」下，香港的制度優勢正持續吸引資金流入、海內外企業和人才匯聚。今年以來，香港在多項國際排名、外商調查等都取得更好的成績，足證香港自由、開放、安全、便利的營商環境，以及國際競爭力，廣受認同。香港歡迎海內外企業和人才來港投資興業和發展事業，共享未來亮麗的發展機遇。

卓永興：誤港賣港馬前卒的下場註定慘淡

政務司副司長卓永興於社交平台發文指，高等法院原訟法庭今早裁定禍港罪人黎智英違反《港區國安法》三罪罪成，是人心所向、大眾所期。

卓永興表示，回歸以來，黎智英一直在其集團的報刊，打著民主鬥士的幌子，惡意攻擊國家和特區政府，反中亂港，被其迷惑中「蘋果毒」的港人不知凡幾，2019年藉口政府修訂《逃犯條例》與外部勢力裏應外合，導致黑暴爆發、香港社會瀕臨崩潰。卓永興形容黎「絕對是罪惡滔天、罪無可赦」，又指法院公平、公開審訊展示的證據和證供，證明黎智英犯下的罪行，是鐵證如山、毋容置疑、毋容狡辯。

卓永興形容這次審判是「正邪對決的頭等大案」，判決為香港堅定維護國家安全和社會穩定，樹立重要的里程碑。審判結果證明在國家安全問題上，是「魔高一尺，道高一丈」。卓永興指，黎智英和其同道人、支持者及外部勢力必須知道，意圖借題發揮、以港亂中的圖謀，絕對是註定失敗的、誤港賣港馬前卒的下場也肯定是慘淡的。

