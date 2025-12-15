黎智英案｜鄧炳強斥黎利用新聞作幌子危害國安 裁決與新聞自由絕無關係

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司被控串謀勾結外國勢力及串謀刊印及發布煽動刊物共3罪，今日( 15日 )被裁定全部罪成。保安局局長鄧炳強回應裁決時表示，政府歡迎法庭裁決，指裁決清楚說明任何企圖危害國家安全的人「必然難逃法網」，不論如何狡辯事實和證據在法庭面前都會不攻自破，法庭審判必然會揭露所有真相。

鄧炳強：黎智英引發2019年港版顏色革命和黑暴

鄧炳強又稱，在法庭公開審訊能清楚說明嚴重性，控方列出海量文字、影像證據，及證人供詞，可以將黎參與策劃、組織發動一系列暴亂惡行的主導角色明顯向社會展示。他批評黎及其團伙，多年以《蘋果日報》作為平台散播假消息、假新聞，為反對派提供抺黑中央，唱衰政府的平台，以虛假片面的報道誤導市民、荼毒青年、煽動仇恨宣揚、宣揚和美化暴力，並為反中亂港份子提供資金，支持所謂的港獨勢力，引發2019年港版顏色革命和黑暴，令市民受無盡的苦難。

鄧炳強形容黎智英無恥充當美國、西方代理人，乞求外部勢力制裁特區和國家，出賣國家利益，配合美西方插手香港事務，在港製造亂局，令本港經濟停頓，影響社會發展。

鄧炳強：案件與新聞自由絕無關係

鄧炳強稱，法庭審決理由中已清楚說明，黎非因政治觀點及信念受審，其對中國懷有怨憤及憎恨。他續指，本案開審至今外部勢力，及反中亂港分子一直顛倒是非，以謊言企圖美化黎智英與其團隊的犯罪行為，而法庭判決有理有節，充分彰顯法庭嚴格依照法律和證據作出的裁決不受任何干預，沒有「所謂政治考量」。鄧強調，法庭審訊公平、公開、公正。

鄧炳強亦批評黎「以做新聞為名，其實作出危害國家安全的犯罪行為」，強調本案與新聞自由絕無關係，其「只是多年來利用新聞報道作為幌子，行禍港之實」，其行可恥，其惡當懲。鄧又點名指記協，形容其為「無公信力的記協」，連執委名單亦不敢公布，更稱有人因為從事新聞而身陷囹圄。他再次重申案件審決「與新聞自由完全無關」，只是黎利用新聞作幌子作出危害國安行為，市民擁新聞和言論自由。

鄧炳強：年青人在黎眼中只是畫面而非人

鄧炳強又指市民在經歷2019年港版顏色革命後，見到危害國安行為不再啞忍，積極提供資料及舉報，目前國安舉報熱線收到逾一百萬個舉報及情報訊息，對調查工作有幫助。

他亦引用李桂華今早見記者時稱，黎智英在審訊期間親口承認曾呼籲更多年青人上街，藉遊行畫面突顯很多人不滿政府，鄧炳強稱聽到這番說話有很深刻感受，原來年青人在黎眼中，只是畫面而非人。

唐英傑等年青人稱當初因受煽動而違法

鄧炳強指，其身邊有人的子女本質不壞，但因受人鼓動，而出去掉磚頭、掉氣油彈，「佢哋平時好乖，粗口都唔講一句，」惟當時這班年青人行為表現瘋狂。他其後於懲教署見到包括唐英傑在内的相關年青人，均稱當初因受煽動，而作出違法行為。鄧指，希望被黎煸動的年青人及其家人看到今日判決，得以釋懷。他又指「黎智英當初將年青人當為工具，今日佢嘅剩餘價值只係畀美西方，作為一個要嚟抹黑香港政府同中國嘅工具」。

被問及今早判決內容牽涉其他人，當局會否再採取其他拘捕行動。鄧炳強指，不評論個別嫌疑人身份，以及當局會採取哪些行動，但強調只要任何人違法，「有證據就會拉你，足夠證據就會告你」，無人會在法律之上。

針對部分外國領事對本案的發言，鄧炳強指在審訊過程都有外國領事職員旁聽，認為他們都是公平、公正、公開審訊的證人，相信他們清楚事件。

單獨囚禁乃黎智英本人意願

被問及黎智英目前身體狀況，鄧炳強指在審訊期間很多人，包括美西方、黎智英家人等，企圖抺黑特區政府和懲教署，指黎得不到適切服務，如醫療及宗教服務，鄧炳強強調「呢一啲指控全部都係講大話」，事實上懲教署有為黎智英提供適切的治療，亦有特定教士提供宗教服務，包括領聖餐。此外，鄧亦指，黎智英代表大律師亦向法庭證實其對醫療服務並無投訴，法官更曾稱讚懲教署的安排。

至於有人指黎被單獨囚禁，鄧炳強澄清是按照黎智英本人意願，並經懲教署署長考慮相關因素後根據相關規例，為保障其人身安全和福祉而作出的安排。懲教署亦設太平紳士巡查等機制，確保在囚人士權利受保障。

