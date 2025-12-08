Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席

政情
【立法會選舉/方國珊/哪吒/新界東南】立法會選舉投票結束，過去五度挑戰立法會席位的西貢區議員、「專業動力」主席方國珊，參選地區直選新界東南選區，終於「圓夢」躋身立法會。有「哪吒」之稱的方國珊在將軍澳打滾多年，今次再度挑戰立法會席位，在新界東南直選得票一枝獨秀，以58,828票高票當選，大幅拋離同區對手。排第二位的是「空降」參選的民建聯秘書長葉傲冬，他獲26,250票，力保民建聯在新界東南一席。

獲第三多選票的是新民黨區議員陳志豪，他獲18,797票。

新界東南候選人得票：

1.葉傲冬 26250（當選）
2,李貞儀 16636
3.方國珊 58828（當選）
4.張美雄 18681
5.陳志豪 18797
 

獲陳智思汪明荃等提名

方國珊早前接受《星島》訪問時表示，過去17年一直服務新界東南，從未離開，「服務不止口講，更是付諸行動」。被問到欠缺政黨支持下，是否有能力服務整個選區，她稱專業動力為智庫組織，有逾100名成員，可提供很多民間及專業人士意見。

方國珊參選時透露獲得超過15個提名，包括前行會召集人陳智思、前全國政協委員汪明荃等人。她將此歸功於過去長期累積的工作表現和「實事求是、肯做事」的態度，令選委「二話不說」地給予支持。

專訪．有片｜新界東南「5爭2」混戰 葉傲冬空降：跨區概念一直都在 陳志豪自言地區治理經驗豐

立法會選舉｜港島東吳秋北連任 民建聯植潔鈴奪第二席 險勝自由黨358票

立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝

