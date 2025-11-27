大埔宏福苑五級火｜政府成立援助基金投入3億元 向每戶派1萬元 設中銀捐款戶口

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，至今（27日）仍未救熄。截至今晚8時，火警死亡人數增至65人。行政長官李家超今日（27日）下午聯同相關官員，就大埔宏福苑五級火警跟進工作，在政府總部會見傳媒。

成立大埔宏福苑援助基金 政府投入3億元

李家超宣布，所有政府主辦慶祝活動取消；官員減少出席不必要活動；政府將舉辦悼念活動。政府今晚向每戶受影響居民派1萬元。政府亦會成立大埔宏福苑援助基金，政府投入3億元作起動資金，並於中銀開設戶口收捐款，援助基金今晚7時起接受個人及私人機構捐款。

銀行：中國銀行（香港）

戶口名稱：大埔宏福苑援助基金

港元帳號：012 8752 190 1597

人民幣及其他貨幣帳號：012 8752 190 1607

李家超表示，今早召開跨部門會議，全面跟進救災工作及最新進展，並到現場視察。他指7棟大廈已大致受控，而消防員拯救工作不會停頓。

政府發言人表示，正統籌資訊科技業界盡快構建一個網上平台，讓有關團體和市民登記他們可提供的捐獻物品，以便政府更好整合資料和在有需要時分發物品予有需要的居民，預計有關平台可於日內完成。在現階段，團體和市民可以透過WhatsApp號碼9213 2388，登記他們的資料和可捐獻的物資，以便政府整合資料和有需要時與有關人士聯繫。

已物色約1800個單位供災民入住

他指目前有500名居民入住9個已開放的庇護中心。民青局已聯絡青年宿舍及酒店，將提供約1,000單位，供受影響居民即時留宿一至兩星期。政府亦正統籌過渡性房屋，以及房協的專用安置屋邨單位，估計初步合共可提供近1,800個單位，照顧災民住宿需要。

政府亦會動員社工等提供情緒支援，包括「一家庭一社工」。政府正草擬物資及支援清單，包括勘察無人機、運輸輸送帶等，會透過港澳辦及應急機制轉達中央請求協助。他指大家對事件感極度悲痛，經歷集體的傷痛，要堅強應對。

已物色近千青年宿舍及酒店 供災民短暫住一兩星期

財政司副司長黃偉綸表示，即時住宿方面，透過民青局的努力，已物色近千個來自不同青年宿舍及酒店的單位，供受影響居民作一至兩個星期的臨時居所，社署將盡快協調，安排有需要的居民入住。

參與提供臨時住宿的青年宿舍包括位於深水埗的「南昌薈」、元朗保良局李兆基青年綠洲、啟德「啟航1331」等；酒店則包括屯門黃金海岸酒店、香港富麗敦海洋公園酒店、沙田帝逸酒店、灣仔木棉花酒店、荃灣如心酒店等。

立法會選舉安排？李：首要任務救災

長期安置方面，已準備約1,800個過渡性房屋及房屋委員會的「專用安置屋邨」，單位均配備水、電及煮食設施。單位分布於大埔、葵青、元朗、柴灣、黃大仙及深水埗等，方便居民根據其個人需要（如工作、就學）選擇合適的地點。社署將根據住戶個別情況安排，有關此方案詳情將由房屋局稍後公布。

被問到勞工處早於去年接獲投訴，一直無執法，今次是否人禍時，李家超表示，已成立三個工作小組，包括事件發生了有那些需要調查，警方都循刑事方向調查，但必須實事求是、以科學為本，那些措施可以強化等。至於選舉安排，他重申已停止選舉活動，首要任務是完成救災工作，稍後會再視乎情況作決定。

特首回答完記者提問，離開之際，現場有記者再追問「特首最後才感謝消防，是否不尊重？」李家超回頭補充道，感謝所有參與今次救援工作的人士，消防處同事亦不眠不休處理火災，對於殉職的消防員感到非常悲痛，亦明確表示會動用所有資源配合消防處完成任務。他指今日在現場視察時，亦感謝所有消防以及參與救援人士。他指公務員在不同崗位亦有全心盡力參與，同心做好工作，協助災民渡過艱難時期。他再次感謝社會各界人士，供應物資、參與支援等。

