大埔宏福苑五級火︱曾任法團顧問 當區區議員黃碧嬌：不清楚工程最新進度不便回應

大埔宏福苑嚴重火災，外界其中一個關注點，落在拍板展開大維修的宏福苑業主立案法團。涉及逾3億元的工程，由上一屆業主立案法團通過，曾任法團顧問的大埔南區議員黃碧嬌回應傳媒指，不清楚工程最新進度，不便回應，冀交由執法部門調查，強調目前最重要是協助居民。

宏福苑五級火︱黃碧嬌：維修階段接的投訴不多

黃碧嬌指，大維修已經由新一屆法團與顧問公司及承建商自行洽商，其在區內覆蓋範圍還有廣福邨，「我在屋苑進入維修階段，接的投訴也不多，因為大維修亦快完。」她又指過去未曾研究、討論這麼深入。

