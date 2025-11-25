四中全會宣講會︱與會者感獲益良多 政協委員：「十五五」促港繁榮是港人最樂見內容

政府今日（25日）舉行中共第二十屆「四中全會」宣講會，與會者來自社會各界，多名與會者於會後表示受益良多，有信心「十五五」規劃會為香港帶來很大幫助。

黃玉山：「十五五」是實現2035現代化目標的關鍵

基本法委員會副主任黃玉山表示，四中全會的建議對中國發展非常重要，「十五五」規劃是承傳「十四五」規劃，到2035年中國將會發展全面現代化社會主義，要達到這個目的，「十五五」是最重要的規劃，起了承先啟後的作用。

身兼科技園主席的全國政協委員查毅超表示，最深刻是宣講會中提及要提升科技自立自強，抓緊原創性和核心技術，香港特區政府也跟隨著國家這個步伐，國際科技人才在香港絕對是一個主要的重心，接下來要與更多國際院校合作。

相關新聞：四中全會宣講會︱祝衛東冀港主動對接「十五五」規劃 侯建國倡對港澳繁榮穩定作專門部署

四中全會宣講會︱李家超：十五五規劃為香港發展作重要部署 周霽：充分體現中央對港高度重視

全國政協委員：「十五五」助港經濟 香港須緊貼發展

全國政協委員容永祺表示，看到國家未來五年的規劃是一個宏大的藍圖，感到非常興奮。「十五五」規劃當中提到香港的部分，是要促進香港的長期繁榮穩定，他相信這是香港人最喜歡聽到的內容。規劃中亦提到繼續鞏固香港優勢、提升國際金融中心地位等，而香港能在自身優勢上服務國家，更好融入及服務國家的發展大局，容永祺料對香港長遠發展有很大幫助，相信在國家推動「十五五」規劃時，除了推動整個國家的經濟，也對香港的經濟會有很大的幫助。

全國政協委員楊莉珊認為，香港未來的發展一定要緊貼「十五五」規劃，更加鞏固傳統的行業，亦要發展新興行業，而國家未來發展必是走向科技強國、教育強國、海洋強國、文化強國等範疇，這些對於香港發展都是息息相關，相信香港會有很多空間發展。

說好香港及國家故事 應對多變國際衝突

被問到未來國際的衝突或會多變，香港如何轉危為機，黃玉山表示，香港是一個外向型的城市，與很多國家有交流合作，而香港特色是背靠祖國、聯通世界，今後無論怎樣風雲變色，香港都要繼續多聯繫海外國家，無論是西方國家、東南亞等，都要努力促進聯繫，通過貿易、經濟、學術上的交流，繼續維持香港的國際性。

容永祺亦稱，香港有很多專業團體、商會、學術團體等，可以加強在各方面和海外的交流，亦可邀請海外人士來港，了解香港和內地情況，甚至舉辦更多的國際會議等。他認為香港可以做好民間外交的角色，說好香港及國家的故事。

記者：郭詠欣

攝影：盧江球