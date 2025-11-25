四中全會宣講會︱祝衛東冀港主動對接「十五五」規劃 侯建國倡對港澳繁榮穩定作專門部署

特區政府今日（25日）舉行中共第二十屆「四中全會」宣講會，中央宣講團成員、中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東在回顧「十四五」規劃時，強調中央全力支持香港保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融航運貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，拓展暢通便捷的國際聯系，且越來越深刻地感受到「國家好，香港好；香港好，國家會更好」。

大灣區創全國1/9經濟總量 成開放程度最高區域

祝衛東表示，「十四五」期間國家面對錯綜複雜的國際形勢，以及艱巨繁重的國內改革發展任務，在中央的堅強領導下，全國人民迎難而上，經受過疫情嚴重沖擊，仍有效應對一系列重大風險挑戰，推動國家各項事業取得新的重大成就，包括高產發展價值突破、新質生產力穩步發展、持續深化改革開放；民生保障紮實穩固；生態環境質量持續改善；亦在農業農村發展取得顯著成效。

他又提到粵港澳大灣區，在「十四五」時期協同聯動融合發展，在不足全國0.4%的國土面積，創造了全國1/9的經濟總量，成為國家開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，強調中央全力支持香港保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融航運貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，拓展暢通便捷的國際聯系，有力促進香港從「由亂到治」走向「由治及興」，實現經濟蓬勃發展，社會事業全面進步，社會大局總體穩定。

他特別提到香港佔領全球最自由經濟體榜首、國際金融中心排名穩居世界第三，全球競爭力重返前三甲，形容越來越深刻地感受到「國家好，香港好；香港好，國家會更好」。

祝衛東：西方國家實施全方位圍堵 須準確把握外部形勢

祝衛東指即將進入「十五五」規劃，是基本實現社會主義現代化、夯實基礎、全面發力的關鍵時期，國家發展面臨難得機遇，也伴隨嚴峻挑戰，但總體而言，機遇仍然大於挑戰，而國家作為最大發展中國家和全球南方的重要意義，在國際事務中已經並將繼續發揮舉足輕重作用。

他又指，國家發展面臨諸多外部風險挑戰，必然衝突易發、多發，世界動盪加劇，經濟貿易時區遇到嚴峻挑戰，全球化面臨新的調整，特別是少數西方國家固守冷戰思維和民族的規定，把中國視為主要戰略競爭對手，實施全方位圍堵遏制，試圖遲滯甚至中斷中國生產進程，強調要準確把握外部形勢變化趨勢，搶抓機遇、化危為機。

祝衛東提到，第八屆立法會選舉正在有序展開，迎來全力拼經濟謀發展的最好時機，同時香港背靠祖國、聯通世界，有廣泛的國際聯系，高度自由開放的營商環境，在現代金融、專業服務、仲裁調解、全球資本對接等方面有著突出的優勢，今次全會提出促進香港澳門長期繁榮穩定，內涵豐富，指向明確，充分體現了中央對港澳發展一以貫之的關心重視和支持。

未來對港支持力度更大 冀港抓住機遇

他指出，國家未來對港澳政策支持力度會更大，範圍會更廣，希望香港抓住國家現代化建設的重大機遇，主動對接國家「十五五」規劃，粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高速發展的國家戰略，更好發揮連接祖國和內地，從連接祖國內地，從世界各地的重要橋梁和窗口部分，更好融入和服務國家發展大局，塑造經濟發展新動能。

未來5年，他指必須堅持的6點，包括堅持黨的全面領導、堅持人民至上、堅持高質量發展、堅持全面深化改革開放、堅持有效市場和有為政府相結合，以及堅持祖國發展的安全。

中國科學院院長、黨組書記侯建國。

侯建國籲促進香港澳門長期繁榮穩定作出專門部署

針對「十五五」時期經濟社會發展的戰略任務和重大舉措，中國科學院院長、黨組書記侯建國表示，香港在高等教育人才培養方面具有獨特的優勢，可以通過持續深化粵港澳大灣區內高校院所在科技創新人才培養等方面的合作，依靠前沿科技和產業創新實踐，培養更多拔尖創新人才，同時可以加大力度引進和培養國際前沿高端科研人才，加快打造國際高端人才集聚高地。

他又稱，香港是重要的國際金融航運貿易中心，可以通過更好發揮雙向開放橋梁作用，全面強化超級聯繫人，香港一定能夠打造成外部資源要素引進來的大通道、大樞紐，國家走出去的重要渠道，在助力國家高水平對外開放中發揮更大的作用。

他指建設粵港澳大灣區是國家主席習近平親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家政策，是新時代推動形成全面開放新格局的新城市，也是推動「一國兩制」事業發展的新局面，在中國式現代化引領，粵港澳全方位互動互聯互通，市場一體化水平持續提升，科技產業合作培育發展新動能成效不斷湧現。

建議對促進香澳長期繁榮穩定作專門部署

他認為下一步要不斷加強粵港澳大灣區基礎設施聯通，規則的機制及灣區居民心靈都要聯通，充分發揮前海、南沙、橫琴等平台先行先試作用，引領大灣區市場一體化，把港澳的金融、旅遊、商貿、科研的優勢與廣東的制造業優勢、應用場景優勢更加緊密的結合起來。

他強調國家高度重視港澳地區經濟社會發展，建議對促進香港澳門長期繁榮穩定作出專門部署，強調要堅定不移貫徹「一國兩制」，港人治港、澳人治澳，高度自治，落實愛國者治港之道，提升港澳依法治理效果，支持港澳更好融入和服務國家發展。

支持港澳更好融入和服務國家發展

侯建國指，國家會加強港澳內部監管，科技人文完善便利港澳居民在內地發展和生活正常的提升，發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢的重要作用，鞏固提升香港國際金融航運貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心，打造國際高端人才集聚功能的進行戰略部署和重大舉措，必將指導和推動香港澳門「一國兩制」實踐。

