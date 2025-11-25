四中全會宣講會︱李家超：十五五規劃為香港發展作重要部署 周霽：充分體現中央對港高度重視

政府今日（25日）舉行中共第二十屆「四中全會」宣講會，與會者來自社會各界，包括港區全國人大代表、各同鄉社團領導層、司局長等，前任前政長官曾蔭權亦有出席。行政長官李家超致辭時，感謝中央對香港關心和支持，因應特區政府請求、經中央批准，派宣講團代表來港，宣講中共二十屆「四中全會」精神，充分體現中央對香港的高度重視、殷切關懷。

李家超：十五五規劃為香港描繪更美好未來

他又稱，中共二十屆「四中全會」意義重大，是在國家「十四五」規劃圓滿收官、「十五五」規劃布局的關鍵節點，而召開的一次重要會議，全會更審議通過中共中央關於國民經濟及社會發展第15個五年規劃建議，系統總結了「十四五」國家發展取得的重大成就，深入分析「十五五」面臨的新形勢、新要求 。

他指回顧「十四五」，儘管國際環境複雜多變，又受世界疫情衝擊，國家仍取得舉世矚目的重大成就，在經濟實力、科技實力和綜合國力上都躍向新台階，在中央領導和支持下、在特區政府和市民的共同努力下，各項社會事業不斷進步。他表示，「十五五」規劃建議為國家未來五年發展，作出頂層設計和戰略化，提出了經濟、社會發展的主要目標及重點任務，也為支持香港發展，作重要部署，為香港描繪更加美好的未來。

周霽：宣講團來港充分體現中央對香港發展高度重視

中聯辦主任周霽致辭時亦稱，中央宣講團來港宣講，充分體現中央政治局對香港發展的高度重視、對香港同胞的關心關愛，代表中央港澳辦、國務院港澳辦及中聯辦歡迎中央宣講團的到來。

他指，中共二十屆「四中全會」是「十四五」規劃即將圓滿收官、「十五五」規劃正在謀篇布局的關鍵時期召開的一次十分重要的會議，「十四五」以來，在國家主席習近平、中央政府的堅強領導下，國家經濟社會發展取得新的開創性進展、突破性變革，香港也歷史性補齊了維護國家安全的法律制度短板，全面落實愛國主義，香港迎來新經濟、謀發展、搞建設、惠民生的最好時期。

周續稱，香港再次被國際評估機構評為全球最自由經濟體，各排名都有進步，形容國際社會紛紛看好香港當前發展和未來前景，在座各位是以真金白銀為香港未來投下了信任票，而這些城市的品格，得益於全面準確貫徹「一國兩制」方針，得益於中央政府和祖國的大力支持，是特區政府團結帶領社會各界和廣大市民拼出來、幹出來，在此向大家長期以來的付出和貢獻，表示由衷敬意。

冀社會從十五五規劃 更準確把握發展方向

他表示，「十五五」規劃強調堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實愛國者原則，提升港澳依法治理的效率，強調支持港澳更好融入和服務國家發展大局，鞏固提升香港國際金融中心、航運貿易中心地位，強調支持香港建設國際科創中心，支持港澳打造國際高端人才的集聚高地，這都包含了對香港發展的重視和期待。

他相信通過今次宣講，社會一定能從國家發展成就中，更加堅定必勝信心，從形勢任務中更好認清機遇與前景，從「十五五」規劃建設中更準確把握發展方向，鞏固好香港經濟社會發展的良好態勢。他更呼籲在座各界人士，在立法會選舉中主動依法履行好公民的權利，為自己、為香港、為未來，投出神聖一票，以優質民主提升社區依法治理效率，實現香港更好發展。

記者：郭詠欣

攝影：盧江球