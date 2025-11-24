立法會選舉｜體演文出界論壇 談發展優質民主 候選人：民主不是搭小巴

政府主辦的立法會「愛國者同心治港」選舉論壇，今日（24日）輪到體育、演藝、文化及出版功能界別，候選人包括現任議員霍啟剛，以及香港文學館館長、中通社副總編輯羅光萍。

霍啟剛：藝術家難找場地

在政綱介紹環節，霍啟剛選舉口號為「協同、創新、超越」，他解釋「協同」是打破現有界限，「如何將塊餅做大」，連同其他業界，讓他們支持體演文出界發展；「創新」是思維創新，舉例指政府過去接納其意見，逐步放寬康文署的管理範圍，更好與市場接軌；「超越」則是對政府及業界的要求，爭取更多資源。他提到，現時藝術家很難找到場地，他過去積極推動加快興建場地，承諾未來會爭取於社區設立文化空間。

羅光萍：爭取更公平體育資源、拓展演藝空間

羅光萍則回顧創辦香港首間文學館的歷程，強調「體演文出一家」的文化理念，並承諾若當選將爭取更公平的體育資源、拓展演藝空間、推動出版轉型政策。她盼成為業界與政府間的溝通橋樑，讓政策更「落地」，承諾「未做到的我來做」。

論民主發展 霍：民主不是搭小巴 羅：同台論政體現優質民主

必答題環節，主持問及對香港發展優質民主有何具體建議。霍啟剛指，回歸前港英政府長期抗拒民主，直至時任國家領導人鄧小平決定收回主權，才真正推動改革進程。霍啟剛形容，「民主不是搭小巴」，不是從起點搭到終點，人民生活就更美好，民主亦沒有單一定義，歐美各國也存在多種民主模式。他認為香港需要的是合法、符合「一國兩制」方針，並循序漸進推進的民主制度。

羅光萍闡述對「優質民主」的三層理解，首先強調制度設計應超越形式之爭，避免互相抹黑，以香港整體利益為依歸；其次以自身參選經歷說明社會參與的重要性，她肯定霍啟剛立法會表現之餘，仍毅然參選，展現民主實踐；最後呼籲市民於12月7日踴躍投票，認為此舉既是對新選制的信心表態，亦是優質民主不可或缺的環節。她指與霍啟剛同台論政本身，正是香港優質民主的具體體現。

羅光萍：埃及展體現一帶一路文化交流

另一條問題是香港如何運用「超級聯繫人」與「超級增值人」角色，促進界別發展及推動國家文化「走出去」，加強與一帶一路文化國家的交流。霍啟剛指，香港文化界曾舉辦「亞藝無疆」等活動，強調應加強「走出去」的能力。他建議支持本地文化人才前往「一帶一路」國家交流，並擴大現有藝術節規模，「畀多啲資源」，積極增辦國際匯演。他同時關注資源與場地是否足夠，強調需為文化創作提供堅實支持。

羅光萍則以「埃及文明大展」首日吸引1.5萬人次為例，指這正是一帶一路的文化交流體現。針對西九文化區、香港故宮文化博物館等現有場館，她強調需深化品牌故事內涵，加強傳播力度，透過系統性的文化建設提升香港作為文化交流中心的國際影響力。

抽籤回答部分，霍啟剛被問到業界該如何善用政府資源發展體育界。他以香港七人欖球為例，說明體育不僅能創造經濟紅利，更能回饋社區，支持運動項目長遠發展。霍啟剛指政府資助力度重視「三化」，但強調更應注重人才的專業化提升。他又表示，需吸引國際人才來港支援產業發展，而體育總會是當中最重要持份者，需透過商界的力量，為人才來港提供更大誘因，亦為業界提供更好的發展空間。

羅光萍被問到如何推動本地文化IP，她指本地雖擁有豐富的文化IP資源，如維多利亞港、李小龍等具香港特色的文化符號，卻缺乏系統性培育與國際化推廣，呼籲以深度敘事推動香港創意走向世界。她又指，將IP推到海外需深度思考，先思考「如何將IP的故事講好，再講好香港的創意故事」。

完整參選名單請參閱：立法會選舉參選人名單｜地區直選區區有競爭 功能界別多新人 選委界50人報名

記者：郭文卓

攝影：葉偉豪