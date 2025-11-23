Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉︱民建聯三區派兩人參選要「棄保」？ 陳克勤勉跳出舒適圈開拓新票源

政情
更新時間：18:16 2025-11-23 HKT
發佈時間：18:16 2025-11-23 HKT

立法會換屆選舉競爭激烈，51人參與地區直選，爭奪20個議席。民建聯這次選舉共派出13人報名10個地方選區，當中有3區派出2人參選，意味該黨力爭在部分地方選區「贏盡」議席。民建聯主席陳克勤今日（23日）被問及會否採用「棄保策略」，他指目前候選人表現「平均」，支持度不相伯仲，會鼓勵他們開拓票源，目前未有思考其他選舉策略，會先鼓勵候選人做好。

鼓勵候選人開拓新票源

陳克勤希望候選人不止經營以往的選區，亦要跳出舒適區，爭取更多新票，加大爭勝機會。他又強調，民建聯現階段未有思考其他選舉策略，「選舉變化很快，太早有決定或令候選人不太進取拉票，相信只要候選人做得更好，便可取更多選民支持。」

被追問會否排除集中票源的可能性時，陳克勤再重申現階段不會想其他策略，距離投票日仍有兩星期，「鼓勵佢哋（候選人）做好啲先」。

民建聯今屆在九龍中派出顏汶羽、張培剛參選，新界西南派出郭芙蓉、盧婉婷，港島東則派出植潔鈴、李清霞。

九龍東其他候選人包括鄧家彪、梁思韻、陳進雄；新界西南其他候選人包括陳穎欣、張文嘉、莫綺琪；港島東其他候選人包括，吳秋北、郭浩景、阮建中。

記者、攝影：林彥汛

相關新聞：

立法會選舉︱民建聯辦造勢大會 26候選人輪流發言 多人關注重推租置計劃

完整參選名單請參閱：立法會選舉參選人名單｜地區直選區區有競爭 功能界別多新人 選委界50人報名

