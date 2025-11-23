立法會選舉︱民建聯辦造勢大會 26候選人輪流發言 多人關注重推租置計劃

立法會換屆選舉12月7日舉行，民建聯今日（23日）在中環遮打花園舉行造勢大會，約1,500人到場，26位候選人輪流上台致辭，分別關注保障本地勞工就業、重推租置計劃、促進經濟、改善醫療等議題。今次選舉民建聯共派出13人參與地區直選，5人參選功能界別，8人參選選委界。造勢大會歷時約一個半小時。

陳克勤身負腳傷 笑言選舉「舉步維艱」

地區直選方面，新界東南候選人葉傲冬表示，要落實好齊建好家園理念，推動便捷交通圈；新界北候選人姚銘表示，自己服務地區超過20年，強調北都發展要惠及居民，未來要打造幸福北都，令居民安居樂業；新界西北候選人周浩鼎強調，民建聯團隊工作有實績，自己政綱包括守護家庭價值、捍衛一男一女婚姻制度、為居民爭取原區就業等。

新界西南候選人郭芙蓉指，自己一直在地區深耕細作，會推動舊區重建、支持小業主維修，希望建造一個更好的家園。同區另一候選人盧婉婷表示，自己一直沒離開該區，地區聲音需由熟悉地區事務的人代言，自己了解地區的「老、大、難」問題；身負腳傷的新界東北候選人陳克勤笑言，這次選舉「舉步維艱」，但有團隊與自己同行，強調會「搞好新界東北」。

李慧琼：推動黃大仙區建全科醫院

九龍東候選人顏汶羽表示，未來四年希望在重推租置、規管外傭借貸等議題上努力。同區另一候選人張培剛則指，自己雖然是立法會選舉的新人，但在地區上都算一名老將，服務社區20年，會將市民對安居樂業的期盼帶入立法會；九龍西候選人鄭泳舜稱，自己口號為「共築未來，躍動九龍西」；九龍中候選人李慧琼指，一直堅持走在社區聆聽各界聲音，若當選會用好人大和立法會平台，讓香港發展得更好，同時會要求政府盡快在黃大仙區興建全科醫院、重推租置計劃等。

兩港東島候選人齊打「梁熙牌」

港島西候選人陳學鋒表示，會努力推動租置，讓市民能安居樂業；港島東候選人李清霞表示，自己關注民生，明白樓宇管理重要，希望協助小業主推動維修和重建，期望市民可以支持現屆議員梁熙的團隊。同區另一候選人植潔鈴表示，自己要為基層保生計，為港島東謀社區基建。她亦同樣打出「梁熙牌」，提到自己為梁熙的助理。

譚耀宗、葉國謙、陳鑑林等出席撐場

由新界西南轉戰選委界的陳恒鑌表示，希望可以更好地聯繫各界。他同時亦不忘為區內兩名「小花」郭芙蓉、盧婉婷拉票。

民建聯主席陳克勤指，今次選舉不容易，對手都很強，且有專業背景，亦多人支持，但民建聯有自己信念，是次選舉口號為齊建好家園，民建聯聽到市民聲音，強調該黨政綱就是對香港市民的承諾，不是「講完就算」，而是真正「落手做」，相信成功在望。

不少政界名人都有出席民建聯造勢大會，包括監委會主席盧文端，以及會務顧問譚耀宗、葉國謙、陳鑑林等。全國政協常委姚志勝、全國政協委員施清流等人，亦用家鄉話拉票。

記者、攝影： 林彥汛

