麥當勞優惠｜麥當勞「CHIIKAWA ARTIVERSE」聯乘第二浪 推限量幻彩開運御守

麥當勞優惠｜各位CHIIKAWA粉絲要留意！麥當勞與CHIIKAWA ARTIVERSE聯乘推出第二浪喇 !不止有全新升級版黃金蟹堡及蝦堡系列，一個方法更可獲得全港獨家、限量版「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守！即睇獲得御守方法，以及期間限定主題店打卡位！

麥當勞優惠｜麥當勞「CHIIKAWA ARTIVERSE」限量幻彩開運御守

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展將於8月1日起舉行，麥當勞將會於明天（28日）起推出「蝦堡系列」及一系列期間限定美食，如全新升級版「黃金蟹堡」、「菠蘿蝦堡」，同期還可加$9.5升級「大大啖套餐」，一次過試齊期間限定的明太子味Shake Shake薯條及白桃梳打；配以期間限定的Double OREO新地及焦糖燉蛋批最為完美。今次一系列期間限定美食更特別換上「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展的主題包裝盛裝，吉伊卡哇、小八、兔兔、飛鼠、栗子饅頭、海獺師傅、風獅爺及古本屋一起陪大家吃美食，吃得特別開心！

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展的主題包裝盛裝（圖片來源：麥當勞）

同場還會推出首輪四款全港獨家「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，分別印有吉伊卡哇、兔兔、海獺師傅及古本屋四位人氣角色，寓意健康、常滿、納福及平安。只要以麥當勞App內的App優惠券購買指定套餐，包括「$72.5起五道菜蝦堡系列大大啖套餐」或「$49起滋味蝦堡系列」，就可以即隨機附送一款御守喇，數量有限，送完即止，粉絲們記得把握機會集齊喇！

首輪四款全港獨家「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守（圖片來源：麥當勞）

此外，粉絲亦要記住到兩間麥當勞「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題店，分別位於九龍灣德福廣場及銅鑼灣怡和，店內有多個必影打卡位，去到邊食邊影更開心。

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麥當勞「CHIIKAWA ARTIVERSE」期間限定主題店

地址： 銅鑼灣怡和街46-54號地下至二樓 / 九龍灣德福廣場 I 期第F21號舖

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