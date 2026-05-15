Ryze彈床樂園買一送一 低至$80 20,000呎運動樂園玩40+彈床/忍者課程/高空滑索｜親子好去處

親子好去處｜近日天氣時晴時雨，開始炎熱，想帶孩子去戶外放電又擔心天氣突變，又會弄得滿身大汗，倒不如帶他們去室內跳彈床，舒舒服服盡情放電。今日（14日）香港唯一彈床樂園Ryze彈床樂園門票有買一送一優惠，低至$80組即可於20,000呎彈床樂園盡情跳躍，絕對是親子最佳好去處！即睇彈床樂園及優惠詳情，帶小朋友去彈彈彈！

親子好去處︳ Ryze彈床樂園低至$80一大一細 任玩1.5小時

Ryze彈床樂園是香港唯一的彈床樂園，也是亞洲唯一的極限運動樂園。大、小朋友可於佔地20,000呎彈床樂園，任玩分布在兩個樓層的多個室內娛樂設施，當中包括40個相互連接的彈跳床，包括忍者課程、安全氣囊、鞦韆、空中飛人、特技墜落、障礙訓練場、室內高空滑索、走繩、雙人彈跳床、超級和巨型彈跳床、傾斜彈跳床、戰鬥光束，更有超過10個海綿池、攀石牆及派對甲板！

親子好去處︳ Ryze彈床樂園買一送一（圖片來源：fb@Ryze (Hong Kong) ）

小朋友可在各種彈床上跳躍，試着完成終極忍者歷奇和障礙設施，或挑戰膽量，也可於海綿池上蕩韆鞦，或試玩高空滑索或走繩，跳入安全氣囊或海綿池等等，安全好玩。

（圖片來源：fb@Ryze (Hong Kong) ）

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【快閃優惠｜買一送一】1.5-2小時入場門票｜包括兩位（6歲或以下）參加者門票＋兩位陪同人士門票（不跳躍）｜18:00後入場

優惠：

．1.5小時 平日HK$160/2張，人均HK$80/張；

．1.5小時 周末及公眾假期HK$170/2張，人均HK$85/張（原價：平日HK$160/張；週末及公眾假期HK$170/張）

．2 小時 平日HK$190/2張，人均HK$95/張；

．2 小時 周末及公眾假期HK$210/2張，人均HK$105/張（原價：平日HK$190/張；週末及公眾假期HK$210/張）

*適用時段：18:00至閉館

*需同時入場；整個體驗時間必須由同一位參加者使用

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【快閃優惠｜買一送一】1.5-2小時入場門票｜7歲或以上｜含兩位陪同人士門

票（不跳躍）｜18:00後入場

優惠：

．1.5小時：平日HK$245/2張，人均HK$122.5/張；周末及公眾假期HK$265/2張，人均HK$132.5/張（原價：平日HK$245/張；週末及公眾假期HK$265/張）

．2 小時：平日HK$295/2張，人均HK$147.5/張；週末及公眾假期HK$315/2張，人均HK$157.5/張（原價：平日HK$295/張；週末及公眾假期HK$315/張）

*適用時段：18:00至閉館

*需同時入場；整個體驗時間必須由同一位參加者使用

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（圖片來源：kkday）

【快閃優惠｜買1.5小時送30分鐘】一位參加者（6歲或以下）2小時入場門票＋一位陪同人士門票（不跳躍）｜18:00前進場

優惠：平日HK$160/位；周末及公眾假期HK$170/位

（原價：平日HK$190/位；周末及公眾假期HK$210/位）

*此方案必須於18:00前進場

*套票內含一位陪同人士門票（只作陪同參加者使用，不設遊玩跳彈床）

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【快閃優惠｜買1.5小時送30分鐘】一位參加者（7歲或以上）2小時入場門票＋一位陪同人士門票（不跳躍）｜18:00前進場

優惠：平日HK$245/位；周末及公眾假期HK$265/位（原價：平日HK$295/位；週末及公眾假期HK$315/位）

*此方案必須於18:00前進場

*套票內含一位陪同人士門票（只作陪同參加者使用，不設遊玩跳彈床）

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年5月15日10:00至5月21日23:59

使用日期：2026年5月15日至6月14日

營業時間：星期一至四10:00-20:00；星期五至日09:00-21:00

地址：香港渣華道321號柯達大廈1號3樓302室

注意事項：

*所有參加者必須穿着Ryze指定防滑襪（HK$30/雙，可重複使用）

*未滿13歲的兒童不能在沒有父母或法定監護人的情況下獨留

*2 歲或以下的兒童免費入場，但必須由父母或法定監護人陪同

*顧客必須在進入前簽署同意書，未滿18歲的顧客必須由其父母或法定監護人簽署

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