澳門新濠影滙水上樂園5折$249玩齊雙園區 星滙餐廳限量快閃自助午餐低至$88｜澳門親子好去處

澳門親子好去處｜天氣開始炎夏，又是時候去「玩水水」！除了香港的水上樂園，澳門新濠影滙水上樂園亦好玩！今日更有特別優惠，澳門新濠影滙水上樂園成人門票5折，低至$249就可以玩齊兩個園區！同時入手今日（10日）限量快閃新濠影滙星滙餐廳Spotlight自助午餐，$88就可以盡情刷美食，抵過食茶餐廳呀！

澳門親子好去處優惠1：新濠影滙水上樂園5折$249玩齊雙園區

新濠影匯水上樂園為亞洲全天候、全年開放的室內水上樂園之一，亦是澳門唯一室內水上玩樂熱點。這裡擁有澳門唯一巨型水泡滑梯，水上玩樂設施更配合酒店主題及景點，延伸滑水道至室外以亦有更大空間感。

（圖片來源：新濠影匯）

16 個以太空為主題的遊樂設施，包括結合刺激攀升及衝刺下水的極速水上過山車、全城唯一室內衝浪模擬器，以及 7 個滑水道設施、2 個造浪池、一個橫跨室內室外的「天際星空池」、246 米星空激流之旅、以及 3.7 米深潛水池，同時挑戰平臺跳水及攀岩歷險的「天崖海角」。

（圖片來源：新濠影匯）

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新濠影匯水上樂園亦有戶外園區，一家大小可在戶外園區玩水曬太陽之餘，更可挑戰 20 米高 的「沖天水龍捲」5 條滑水道，還有多條滑梯、瀑布連嬉水點共 62個，更有矚目全場的「黃金大水桶」定時傾倒；也有小朋友專屬的嬉水樂園，以及以熱帶森林河流為主題的「綠野遊蹤」漂流之旅。樂園亦有太空站空間，玩得累可了享受美食，補充能量再繼續暢玩。

（圖片來源：新濠影匯）

【限量快閃｜5折】水上樂園（室內及戶外雙園區）

優惠：HK$249/位（原價成人HK$498/位）（已包括原價加一服務費）

使用日期：即日起至6月30日

*身高不足1米嬰幼兒免費入場（需出示有效證件入場）

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【限量快閃｜彈性日期｜54折】水上樂園雙園區（6月18日前使用）＋金光飛航單程｜夜航週末假期免附加費

優惠：HK$399/位（原價成人HK$740/位）

使用日期：即日起至6月18日

*已包含水上樂園室內及戶外雙園區

*身高不足1米嬰幼兒免費入場（需出示有效證件入場）

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）： 2026年5月10日12:00至5月16日23:59

營業時間：12:00 - 20:00（請以官方網站為準）

地址：澳門路氹連貫公路三樓（新濠影滙）

澳門親子好去處優惠2：新濠影滙星匯餐廳自助午餐快閃$88

貫徹新濠影滙華麗裝潢派藝術風格，「星滙餐廳Spotlight」同樣星光閃爍。星匯海鮮烤肉「自助午餐」有多款冷盤海鮮、巧手點心、各式烤肉燒味、生滾鮑魚海鮮粥、刺身壽司等，亦設兒童美食區及繽紛甜品區。

（圖片來源：KKday）

（圖片來源：KKday）

而星匯海鮮烤肉「自助晚餐」亦有優惠，第2位只需加HK$45起！晚餐美食選擇更豐富，有席切原條黃鰭吞拿魚、巴西式燒烤爐源源烤製安格斯西冷牛扒、紐西蘭羊架、澳洲豬肋骨、大蝦、波士頓龍蝦、深海龍躉、大連鮮鮑魚、時令生蠔、雪蟹腳、切肉、鑊氣小炒、印度烤肉咖哩、中式燒味、鐵板燒、刺身壽司、甜點，亦設兒童美食區。

（圖片來源：KKday）

（圖片來源：KKday）

【限量快閃｜HK$88】星滙餐廳Spotlight自助午餐

優惠：HK$88/位（原價成人HK$394/位）（已包括原價加一服務費）

用餐時段：12:00 - 15:00

使用日期：即日起至6月30日

*每位成人可免費帶同一位未滿6歲小童享用自助餐

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【快閃｜第2位+HK$45起】星滙餐廳Spotlight自助午餐／自助晚餐｜平均每位HK$219起

優惠：HK$219/位起（午餐原價HK$394/位；晚餐原價HK$692/位）（已包括原價加一服務費）

用餐時段：自助午餐 12:00 - 15:00；自助晚餐 18:00 - 22:00

使用日期：即日起至7月11日

*每位成人可免費帶同一位未滿6歲小童享用自助餐

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【限時快閃｜低至58折｜2人或以上】星滙餐廳Spotlight自助晚餐

優惠：HK$398/位（原價HK$692/位）已包括原價加一服務費

用餐時段：18:00 - 22:00

使用日期：即日起至7月12日

*每位成人可免費帶同一位未滿6歲小童享用自助餐

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）： 2026年5月10日12:00至5月16日23:59

地址：新濠影滙酒店明星滙二樓

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