澳門親子好去處｜澳門2大優惠開搶 $1金光飛航船票/$133澳門新濠影滙水上樂園門票

澳門親子好去處｜終於等到天氣回暖，可以跟孩子去盡情玩喇！雖然不少家長會選擇北上玩，但其實澳門也非常適合作親子遊，既有好玩的免費公園，又可睇熊貓，今日更有特別優惠，澳門新濠影滙水上樂園成人門票只需$133，1米以下小朋友更免費！同時入手今日（11日）的快閃$1金光飛航船票，由上環出發去澳門就抵上加抵，家有小baby的不容錯過呀！

澳門親子好去處 優惠1︳$1入手金光飛航船票

想跟小朋友去澳門遊玩，坐船出發最快捷舒服。今次優惠激抵，只需$1即可入手原價$220的金光飛航上環至澳門氹仔碼頭單程標準艙船票！另有優惠價$33平日標準艙優惠，頭等艙（原價$380）亦只需$99！

親子好去處︳$1入手金光飛航船票（圖片來源：KKday）

【KKday 3月感謝祭限定｜$1標準艙】單程船票｜香港上環出發往澳門氹仔

優惠：HK$1/位（原價 HK$220/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【KKday 3月感謝祭限定｜輸入優惠碼COTAI33享$33標準艙】單程船票｜香港上環出發往澳門氹仔

優惠：HK$33/位（原價 HK$220/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

【KKday 3月感謝祭限定｜$99頭等艙】單程船票 ｜香港上環出發往澳門氹仔

優惠：HK$99/位（原價 HK$380/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【KKday 3月感謝祭限定｜輸入優惠碼COTAI133享$133頭等艙】單程船票｜香港上環出發往澳門氹仔

優惠：HK$133/位（原價 HK$380/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

優惠詳情：

優惠期（預訂期）： 2026年3月11日10:00至3月17日23:59

使用日期：2026年 3月13日至4月23日

乘船地點：香港上環：香港港澳碼頭，上環干諾道中200號信德中心三樓；

澳門氹仔：氹仔客運碼頭

澳門親子好去處 優惠2︳新濠影滙水上樂園門票優惠$133

新濠影匯水上樂園為亞洲全天候、全年開放的室內水上樂園之一，亦是澳門唯一室內水上玩樂熱點。這裡擁有澳門唯一巨型水泡滑梯，水上玩樂設施更配合酒店主題及景點，延伸滑水道至室外以亦有更大空間感。

（圖片來源：新濠影匯）

16 個以太空為主題的遊樂設施，包括結合刺激攀升及衝刺下水的極速水上過山車、全城唯一室內衝浪模擬器，以及 7 個滑水道設施、2 個造浪池、一個橫跨室內室外的「天際星空池」、246 米星空激流之旅、以及 3.7 米深潛水池，同時挑戰平臺跳水及攀岩歷險的「天崖海角」。

（圖片來源：新濠影匯）

點擊圖片瀏覽新濠影匯水上樂園：

新濠影匯水上樂園亦有戶外園區，一家大小可在戶外園區玩水曬太陽之餘，更可挑戰 20 米高 的「沖天水龍捲」5 條滑水道，還有多條滑梯、瀑布連嬉水點共 62個，更有矚目全場的「黃金大水桶」定時傾倒；也有小朋友專屬的嬉水樂園，以及以熱帶森林河流為主題的「綠野遊蹤」漂流之旅。樂園亦有太空站空間，玩得累可了享受美食，補充能量再繼續暢玩。

（圖片來源：新濠影匯）

【KKday3月感謝祭限定｜HK$133/位】新濠影滙水上樂園成人門票｜室內園區全年恆溫

優惠：HK$133/位（原價 HK$398/位）

*身高不足1米嬰幼兒免費入場

購買連結：＞＞按此＜＜



澳門新濠影滙水上樂園

地址：澳門路氹連貫公路西翼三樓

優惠期（預訂期）： 2026年3月11日12:00至3月17日23:59

使用日期：2026年 3月13日至4月27日

營業時間：12:00 – 20:00

*1米以下小童免費入場

