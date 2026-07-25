以「彈性節奏」應對SEN孩的暑假及長假期 要保留自由空間讓孩子抖抖氣｜SEN學堂

不知不覺，暑假已經來臨了！這是孩子們最快樂的時光，也是家長們最煩惱的時刻。每年暑假，以及每一次的長假期，平日的生活節奏總被打亂。在上學的日子，孩子跟隨一格一格的節拍：起床、吃早餐、上課、吃午餐、上課、放學、回家、做功課、睡覺；然而，到了暑假及長假期，這個規律的節奏消失了，換來的是「沒有固定的下一步」，這對SEN孩來說，實在令人難以安心。

過多活動與互動令SEN孩吃不消

長假期不僅帶來日程上的不同，還轉換了整個環境的節奏，而SEN孩往往需要更加穩定的外在結構，才能把注意力放在生活本身，而非一直用力維持穩定。最常見的狀況有哪些？先是作息開始

鬆動：起床時間晚了、午睡變得不規律、晚上難以入睡；接着是情緒波動變大：原本可以忽略的小事也容易變成爭執、不明確的節目轉換會讓孩子卡住，最後用拒絕、哭鬧或發脾氣把混亂驅走；然後社交挫敗悄悄來臨：家長想在長假期安排更多活動，卻因為人多、時間長、刺激多，孩子在互動裏消耗得比平常更快，有點吃不消。

（AI生成示意圖）

在這些情況下，或許「彈性節奏」可以派上用場。它並不是要把長假期變成像上學時間表那麼「死板」，而是以溫柔的方式保留必要結構，讓SEN孩的世界依舊有方向，同時又給家庭留出空間，用來放鬆和修正，並在孩子狀態不好時能快速調整而不內耗。

「固定必要結構」+「保留自由空間」

「固定必要結構」是「彈性節奏」的骨架。家長在長假期間依然要抓住幾個不能隨便調換的核心，宜確保這些流程「大致順序」，包括：起床後的第一段日常（如刷牙及梳洗）、三餐的規律，以及睡前準備流程。

（AI生成示意圖）

「保留自由空間」是「彈性節奏」的呼吸。不少家長可能會誤會，既然要固定，那就只能照着時間表進行活動，最後變成一種壓力。其實自由空間反而是給SEN孩與家長共同喘息的地方，自由空間可以是一段沒有硬性規定的時間，讓孩子根據當下的狀態選擇要進行或不進行活動。家長可以設一個「彈性區」，例如下午二時到四時之間，不強制外出，但提供兩至三個選項，例如走一小段路或在家做手作或看書。「以小目標替代大計劃」則是「彈性節奏」的燃料。長假期間最容易出錯的就是把時間表塞得太滿，令孩子來不及消化。

（AI生成示意圖）

大計劃通常包含幾個隱形陷阱：時間長、刺激多、轉場頻繁、社交要求高，這些對SEN孩來說都是非一般的負荷；反之，小目標可以只是「今天出門一次」或「今天有一段戶外時間」，看似簡單，但它把成功的定義從「整天都表現得很好」換成「完成一項可承受的任務」，減少SEN孩的挫敗感。

（AI生成示意圖）

最後，一個小小的提醒：暑假及長假期間，孩子難免會較難穩定，家長也難免會較易疲累，家長不必要求自己做到全對，「彈性節奏」的本質就是允許不完美，但不放棄方向，可以做得慢一點，可以縮小，可以提前結束，也可以在孩子狀態不好時選擇「今天只照顧到基本需求就好」。這種方式並不是退步，而是更體恤孩子的照顧。

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

育有五個SEN孩子的在職媽媽，在疫情之下帶領小朋友採訪好人好事，以細膩筆觸把故事紀錄下來，出版 《疫下有情天》 一書，期望藉此向社會大眾發放正能量，展現港人獨有的獅子山精神，並在這裏與大家分享照顧SEN孩子的點滴。

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

相關文章︳以溫柔應對SEN孩的感官敏感 有這些舉動可能是在「調頻」 ｜SEN學堂

相關文章︳伴SEN孩走出電子產品背後的情緒迷宮 用陪伴和界線取代壓制｜SEN學堂

相關文章︳社交媒體對SEN孩的正/負面影響 3個方法幫助SEN孩健康使用社交媒體︳SEN學堂