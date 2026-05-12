社交媒體對SEN孩的正/負面影響 3個方法幫助SEN孩健康使用社交媒體︳SEN學堂

在現今的數碼年代，社交媒體（social media）已經成為我們日常生活不可或缺的一部分。對於SEN孩而言，社交媒體的影響尤為深遠，既可能帶來正面的社交機會，也可能對其情緒健康與自我價值觀構成負面影響。家長必需深入了解社交媒體對SEN孩的影響，並採取適當的措施，以確保孩子能以健康的方式使用社交媒體。

社交媒體對SEN孩的正/負面影響

許多SEN孩在現實生活中可能因語言或社交障礙，難以與他人建立社交關係，而社交媒體正為他們提供另一種溝通方式，使他們能夠透過文字、圖片或影片與他人交流，減少面對面互動帶來的不安、焦慮與壓力。對於較難適應傳統社交環境的SEN孩來說，網絡社交平台可能是一種較為自在的社交方式，使他們能夠在無壓力的情境下與朋友交流，分享自己的興趣和想法，甚至找到志趣相投的朋友。

（圖片來源：PhotoAC）

然而，網絡世界充滿虛擬互動的不確定性，SEN孩可能受不適當的內容影響，或因過度關注社交媒體上的評價而影響自信心。許多人在社交媒體上分享自己的生活點滴時，容易陷入「比較心理」，例如看到其他人過着看似完美的生活，就會產生自我懷疑，甚至影響情緒。對於情緒調節能力較弱的SEN孩來說，這種比較可能加劇焦慮與自我認同問題，使他們在現實生活中更加封閉自己。

（圖片來源：PhotoAC）

此外，社交媒體對自我認同的影響也是家長需要關注的問題。SEN孩可能會在社交媒體上尋求認同，渴望被接納與理解，但社交媒體上的資訊良莠不齊，部分內容甚至傳播負面價值觀，影響孩子對自己的認知。如果孩子過度依賴網絡上的片面評價來確認自己的價值，就可能會忽略自己的真正能力與特質，甚至失去自我認同感。家長需要幫助SEN孩建立正向的自我形象，讓他們理解自己並不需要依賴社交媒體的認可來確立自身價值。

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3個方法幫助SEN孩健康使用社交媒體

面對這些挑戰，家長可以採取一些積極的措施，來幫助SEN孩以健康的方式使用社交媒體。

1. 家長不妨鼓勵孩子分享在社交媒體上的經歷與感受，幫助他們理解社交媒體的運作模式，並培養批判性思考能力。透過討論網絡上的資訊來源，家長可以協助SEN孩識別可靠的內容，避免受到錯誤訊息的誤導。

（圖片來源：PhotoAC）

2. 家長可以引導SEN孩在社交媒體上參與積極且具建設性的活動，例如加入興趣小組、參與公益項目或學習新技能，以減少無意義的瀏覽與被動接受資訊的時間。

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3. 家長宜幫助SEN孩建立健康的社交媒體使用習慣，包括設定合理的使用時間，避免過度依賴社交媒體，以至影響日常生活與情緒健康。而如果孩子因使用社交媒體而產生焦慮、情緒低落或過度在意網絡上的評價，家長應適時介入，提供情緒支援與引導。

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社交媒體的影響無可忽視，家長在面對這一新興社會現象時，應以開放的態度引導SEN孩發展健康的使用習慣，確保他們在網絡世界中仍能健康成長。

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

育有五個SEN孩子的在職媽媽，在疫情之下帶領小朋友採訪好人好事，以細膩筆觸把故事紀錄下來，出版 《疫下有情天》 一書，期望藉此向社會大眾發放正能量，展現港人獨有的獅子山精神，並在這裏與大家分享照顧SEN孩子的點滴。

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

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