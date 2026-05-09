以溫柔應對SEN孩的感官敏感 有這些舉動可能是在「調頻」 ｜SEN學堂

微風輕輕擦過的聲音，對大部分人來說，根本毫不察覺，但對感官敏感的SEN孩來說，卻是足以讓他用雙手捂住耳朵、蜷起身體的巨響；襯衫領口內的招牌，對一般孩子來說，也許全不在意，但對部分SEN孩卻是好像被蛇咬的刺痛；別人眼中的柔和光線，同樣地，在一些SEN孩中，成為足以讓他瞇起眼睛、皺起眉頭的強光。

無可否認，感官是孩子通往世界的重要途徑，但當感官變得過於敏感時，SEN孩必須學會適應，而更重要的是，家長也得學會如何以冷靜溫柔的態度應對。

（AI生成圖片）

他們的世界其實很豐富

面對SEN孩因感官不適而產生的抱怨，家長應先學會「停一停、諗一諗」，不要急着解釋或安撫，反而容許自己靜靜地觀察，例如看看孩子如何先用鼻子去嗅食物、再慢慢試一口，聽孩子描述聲音「不是電風扇，而是像車子響鞍的嘈吵音」。爸媽漸漸會發現，孩子正以一種極細膩的方式感知世界，只要爸媽願意停下來觀察一下，就會透過孩子看見一個比原先以為更豐富的世界。

（圖片來源：PhotoAC）

有時候，孩子會停下來盯着牆上的小蟻群，或注意樹葉的邊緣，甚至對風吹過草叢的方向有反應，不要以為他分心，其實他正在「調頻」 —— 在這個太嘈雜的世界裏，他們試着找到讓自己舒服的頻率。家長可以嘗試跟孩子學習，一起「調頻」，注意自己的呼吸、注意周遭的小聲音、注意一個地方的光線如何從白晝轉為昏黃。陪伴孩子「調頻」的過程，能讓爸媽享受世界的慢速版本，以及當中的溫柔和安寧。

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爸媽必須明白，孩子對於各種外界刺激的反應，並不是「太誇張」或「太過分」，這些都是其真實的感受。感官敏感不是缺陷，而是另一種對世界的深刻觸覺，這是一種獨特的觸覺，只是這個世界的速度太快，人們往往沒有時間去感受那一層深度。

與其逼迫 不如嘗試協助

與其強迫孩子「習慣」這個世界，不如盡量協助他融入環境。在家裏，不妨一起規劃生活節奏，關掉嘈雜的機器聲，讓柔光取代白燈；不要強迫孩子嘗試所有食物，讓他自己選擇他認為「安全的」食物……原來，爸媽溫柔的陪伴和調適，就是對感官敏感最好的應對。

（圖片來源：PhotoAC）

感官敏感的SEN孩，在旁人眼中，可能是個難以相處和安撫的敏感兒；但在爸媽眼中，孩子的這種特質，卻是一種敏銳的覺察，孩子只是用他人還沒學會的方式去感受世界的事物而已。

就讓爸媽以溫柔的態度陪伴孩子一起應對「感官敏感」的獨特恩賜吧！

（圖片來源：PhotoAC）

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

育有五個SEN孩子的在職媽媽，在疫情之下帶領小朋友採訪好人好事，以細膩筆觸把故事紀錄下來，出版 《疫下有情天》 一書，期望藉此向社會大眾發放正能量，展現港人獨有的獅子山精神，並在這裏與大家分享照顧SEN孩子的點滴。

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

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