SEN孩家長心聲：專注力不足不是不聽話 父母可以「視覺提示」助孩子表現自己｜SEN學堂

以下是一位SEN孩媽媽跟筆者分享的經歷：那天放學後，老師請我留下來。她皺着眉頭對我說：「今天上課的時候，他又沒專心聽講。要他抄黑板的重點，他卻只是發呆，後來抄到一半又寫錯。我提醒了幾次，他還是沒有動作。」

孩子並非不想專心不聽話 而是專注力不足

我望着老師手上的作業簿，一頁頁寫得歪歪斜斜的字，看起來十分敷衍，但我心裏卻泛起一種沉重的感覺，因為我知道，孩子不是不肯，而是他真的跟不上。放學後，我牽着他的手走在路上。他低着頭，小聲地說：「媽媽，我有在聽課的……可是老師講太快了，我還在想第二句，她就講到第四句了。」

也許不少SEN孩家長都有類似的經歷。當家長看到孩子的作業老是一堆錯處，而老師又常常反映孩子「沒專注」、「坐不定」時，難免心裏滿是焦慮。然而，孩子並非不想專心，也不是不聽話，而是可能有專注力不足的情況。

請明白 行為是一種語言

試想想，孩子的大腦是一台收音機，在同一時間接收到太多頻道的訊號 —— 風聲、筆掉下來的聲音、同學的腳步、窗外的鳥叫……每一種聲音在他腦中都是一樣大的。當老師在講課時，他的腦子卻還在努力「關掉」那些干擾的聲音。他不是不想聽，而是要花比別人更多的力氣，才能維持在線上。

身為SEN孩家長，必須學習的重要一課是：行為，是一種語言。 當孩子用「不專心」的樣子回應世界時，也許是在告訴我們 —— 「我太累了 」、「 這樣我聽不懂 」、「 我需要放慢一點 」。家長不妨嘗試記錄孩子每天在甚麼情況下容易失焦、在甚麼時間精神最好，這樣做或許能從中找到一些規律，例如：當課堂資訊過多、語速太快或環境太吵時，孩子就會「斷線」；如果能事先讓他知道老師今天會講甚麼主題，或給他簡短的視覺提示（包括圖卡、流程表等），他就能表現得好一點。

與老師分享孩子具體狀況

當然，把這些觀察與老師分享亦十分重要。在與老師的溝通過程中，家長要相信老師的出發點是希望孩子進步，所以不要抱持防衛心態，反而是以「合作」的姿態去商談。其次，家長要提供具體資料，例如：孩子在吃飯後專注度提升、在早上十點最能集中、對視覺提示反應最好。這些真實觀察比單純的抱怨更具說服力，也讓老師能依據事實調整教學方式。

要知道，孩子的「慢」，不是缺陷，而是他正全力以赴的樣子。明白了這一點之後，每當有人說：「你兒子上課好像常常心不在焉。」家長就可以溫柔地回答：「他其實在努力，只是他的努力方式不太一樣。」SEN孩爸媽能夠給予孩子的，就是那份理解與包容。

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

育有五個SEN孩子的在職媽媽，在疫情之下帶領小朋友採訪好人好事，以細膩筆觸把故事紀錄下來，出版 《疫下有情天》 一書，期望藉此向社會大眾發放正能量，展現港人獨有的獅子山精神，並在這裏與大家分享照顧SEN孩子的點滴。

