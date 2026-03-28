3步陪伴SEN孩跨過從幼稚園到小學的那道橋 克服焦慮與不安｜SEN學堂

最近，筆者獲悉友人的幼女未能適應小一生活，令爸媽十分苦惱。回想起來，無論是幼稚園升小，還是小學升中，對家中SEN孩來說都是一大挑戰。試想想，環境變了、老師變了、同學變了、規則變了 —— 曾經能預測的秩序，在一夕之間消失。對SEN孩來說，那就像被放進一座陌生的城市，連空氣的氣味都截然不同。

在幼稚園時，老師熟悉SEN孩的節奏，也知道孩子需要時間適應，會多次重複提醒；在小學的世界裏，一切講求自理、安靜、效率，孩子需要學習許多「不可以」，時間的流動也不再跟着SEN孩的步伐。就是這樣，SEN孩失去了安全感，開始感到混亂和抗拒，甚至出現退縮行為，又或不願上學。

（圖片來源：PhotoAC）

然而，不少家長會發現，孩子的能力並沒有真的退步了，只是其大腦中那個依賴熟悉感運作的安全系統，突然被抽走了。曾聽過一位媽媽說，她的孩子在開學第一周回家後，總是坐在客廳發呆。她問：「今天上學如何？」孩子回答：「太吵了。」後來她才知道，原來課室裏的風扇聲、鉛筆摩擦聲、同學的笑聲，對感官敏感的孩子來說，全部混成一團噪音，令他難以忍受。

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許多SEN孩的焦慮，不是來自老師或功課，而是來自被感官、規範、社交刺激淹沒的無力感。當周圍的世界太多變、太快，他們的「安全錨」就會鬆開，繼而出現情緒起伏的狀況。

3步陪伴SEN孩從幼稚園生順利過渡到小學

要讓SEN孩跨過這道「橋」，單靠勇氣是不夠的，家長需要準備一個支援系統。首先，是預先熟習環境。在開學前，家長可以陪伴孩子到學校走走，看看課室、操場、廁所等，甚至拍下短片，讓孩子反覆觀看。如果可以與老師提前會面，讓老師了解孩子的特質與需求，例如對聲音敏感、過渡需要時間、對變化焦慮等，那就更加好了。

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其次，在家中建立「模擬過渡」的日常。調整作息、提早適應早起時間、練習自己收拾書包、調節吃早餐的節奏…… 這些細微的日常，其實可以在無形中幫孩子建構出「我可以」的信念。

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再者，是社交支援與同伴系統。轉折期最大的挑戰，往往不在課本，而在人際。家長可以嘗試與其他家長建立聯繫，安排小型的「新同學見面遊戲日」，讓孩子提前見到未來的同學。對SEN孩而言，「見過」的人會在內心被標記為「安全」，開學時的焦慮感就能減少。

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最後，家長的情緒準備也同樣重要。請提醒自己，孩子的適應力，是在家長放慢節奏後才有空間長出來的。同時，家長必須明白，孩子的學習過程總有高低起跌，不必為一時的挫敗或退步而氣餒。

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希望SEN孩家長能學習「相信」：相信孩子，即使會焦慮、會退縮，也有能力找到自己的節奏；相信學校，老師和社工願意理解及幫助孩子；相信自己，不一定要完美，但能夠成為孩子跨過幼稚園到小學那道「橋」的最強後盾。

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

育有五個SEN孩子的在職媽媽，在疫情之下帶領小朋友採訪好人好事，以細膩筆觸把故事紀錄下來，出版 《疫下有情天》 一書，期望藉此向社會大眾發放正能量，展現港人獨有的獅子山精神，並在這裏與大家分享照顧SEN孩子的點滴。

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

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