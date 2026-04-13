伴SEN孩走出電子產品背後的情緒迷宮 用陪伴和界線取代壓制｜SEN學堂

SEN學堂｜早前看着家中初小的SEN孩，眼神緊緊黏在平板的屏幕上，持續一小時也不願放下，實在有點生氣。後來跟社工談及此事，她表示：「有沒有這樣想過？他不是不願意離開，而是不知道離開後可以去哪裏。」

依戀屏幕 也許是感到「被理解」

家中SEN孩的學習速度總是慢一點，情緒反應也強烈一些，而且對聲音、畫面等刺激特別敏感。平時跟人相處時，他很容易誤會別人的語氣，又會跟不上對話的節奏，以致常常覺得自己「不被理解」。然而，在電子世界裏，角色說話直白，畫面可預測，任務明確，遊戲給予回饋 —— 那是他可以控制、可以成功的地方。因此，SEN孩對電子產品和屏幕的依戀，不僅是娛樂，更是一個被理解的出口。

（圖片來源：PhotoAC）

許多家長會說：「孩子一滑平板就停不下來！」那一刻，家長看到的是「行為」，看不到的是「感受」。對SEN孩而言，現實世界充滿不確定性，例如課室裏的聲音太多、老師的指令太快、同學的情緒太難解讀；在真實的社交中，他像在參加一場沒有休息時間的考試，時時刻刻都害怕被淘汰。相反，在電子世界裏，一切都變得可預計、可控制、可掌握。 社會上充斥着電子成癮、專注力下降、社交退化等現象，作為家長當然擔心和焦慮。不過，在採取「禁止策略」（如設置鬧鐘、沒收平板、設定密碼、訂立時間表）後，許多家長都會發現，雖然一切看似具有秩序，但家裏的氛圍卻變得更加緊張。孩子會哭、會發怒、會躲起來、會大發脾氣。

（圖片來源：PhotoAC）

那麼，請先理解電子屏幕或電子世界在孩子生命裏的角色。觀察一下，孩子何時最想打開平板？甚麼情境下會沉得特別深？舉例來說，有些孩子在學校被老師責備或功課太難時，就會走進玩電子遊戲的世界，那其實未必是逃避，而是正在尋找一種「平衡感」。孩子沒有能力用語言表達「我感到焦慮，請讓我歇一歇」，他只能用行動反映自己的情緒，試圖讓自己回到熟悉的地方。

（圖片來源：PhotoAC）

別讓孩子被動接受「限制」

只要明白這一點，家長就能學會用陪伴和界線來取代壓制。要踏出第一步，就要開始讓孩子擁有使用科技的「選擇權」，而不是被動接受「限制」。家長可以與孩子一起訂立規則，例如每天可以玩30分鐘，但要在完成功課、吃完飯後；親子也可以一起挑選內容，哪些遊戲的節奏比較合適、哪些影片的內容比較有趣；爸媽亦可以在孩子玩遊戲時坐在旁邊，偶爾問問：「這個角色在做甚麼？」、「如果你是他，你會怎麼想？」這些對話不僅能減少依賴，還能訓練孩子運用語言連結內在感受，使電子遊戲成為學習自我覺察的踏腳石。

（AI生成示意圖）

在數碼年代，相信沒有人能讓科技退出生活。重要的，是讓科技成為孩子和世界的橋樑，而非孩子與現實的界線。家長不妨試試把孩子對遊戲的熱愛延伸到其他領域：孩子喜歡建築遊戲，家長就帶他去參觀真實的橋樑建設；孩子迷戀角色扮演，家長就陪他用積木重現劇情；孩子喜愛動畫的色彩，家長就讓他用畫筆畫出那種光影。

（圖片來源：PhotoAC）

當科技和電子產品成為理解孩子的起點時，孩子的想像就能從屏幕跳出現實世界，成為他拓展心靈的過程。

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

育有五個SEN孩子的在職媽媽，在疫情之下帶領小朋友採訪好人好事，以細膩筆觸把故事紀錄下來，出版 《疫下有情天》 一書，期望藉此向社會大眾發放正能量，展現港人獨有的獅子山精神，並在這裏與大家分享照顧SEN孩子的點滴。

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

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