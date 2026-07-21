8歲Lucy李元元染髮引熱議 阿Sa大讚、網民話「好毒好傷」附兒科醫生對兒童漂染頭髮3大建議｜親子熱話

李璨琛8歲女兒李元元Lucy向來深受網民喜愛。Lucy媽媽於日前在社交平台分享好消息，指Lucy不但在考獲全班第一名，鋼琴表演亦非常出色。為獎勵女兒，媽媽帶她漂染頭髮以示獎勵。經過數小時的染髮，Lucy換上一頭漸變粉紅髮色，引來不少網民留言讚「好型」、「潮爆」，阿Sa、孫慧雪亦大讚。然而，亦有不少網民及家長表達關注，指漂染頭髮使用的化學染劑對小朋友健康潛在風險，直言「漂染好毒好傷」，不宜過早讓幼童嘗試。

Lucy乖乖染髮 阿Sa大讚

於9月份升上三年級的李元元Lucy，於二年級下學期考獲全班第一名，成績彪炳，早前又於一個領袖頒獎典禮晚會上擔任表演嘉賓彈奏樂曲，出色表現為觀眾帶來驚喜。Lucy媽媽梁志瑩日前於社交平台上發出帖文，為獎勵於各方面都有出色表現的Lucy，趁暑假特別帶她去漂染頭髮，她更分享了Lucy坐足4小時的「變髮」全紀錄，但網民對「造型」有讚有彈，阿Sa大讚「好yeah」、靚媽孫慧雪則留言「好正！睇到我都想染～」，也有讚「潮lu好潮，型到跌渣」、「型、靚、正」。

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亦有網民持相反，憂心兒童過早接觸化學物會損害頭皮及健康，有人直言「漂染好毒好傷」，也有指「小朋友接觸咁強嘅chemical唔係幾好喎」，亦有人質疑開學前又要染黑，得不償失。

（圖片來源：lucy.is.good）

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兒童漂染頭髮3大建議

兒童於暑假染髮、修甲已成風氣，想帶孩子去扮靚靚的家長，於出發前可先聽聽兒科醫生張傑醫生的意見，以減低健康風險。

1. 容易引發頭皮敏感及發炎

兒童皮膚角質層薄，表皮屏障功能未發育完全，對外界刺激的抵禦力遠低於成人。染髮劑常見成分如對苯二胺（PPD）、過氧化氫及阿摩尼亞等具較強刺激性，接觸兒童頭皮後化學物質吸收率更高，有機會引起接觸性皮膚炎，導致頭皮紅腫、刺痛、瘙癢，嚴重者甚至會起水泡。

家長可考慮使用專為兒童設計、安全性較高的暫時性顏色髮泥或一次性染髮噴霧，這類產品只停留在頭髮表面，清洗容易，能減少化學物質滲入頭皮的風險。

（AI生成示意圖）

2. 小心刺鼻氣味影響呼吸道

漂染過程中或會釋放強烈的化學氣體（如氨水）。兒童呼吸道較成人敏感，長時間（如數小時）身處充滿化學氣味的環境，容易刺激呼吸道引發咳嗽、流淚，如果有呼吸道健康問題的孩子，家長應審慎處理。

3. 破壞脆弱髮質

小朋友的頭皮毛囊尚在發育，髮絲細軟脆弱。漂染過程需強行打開毛鱗片褪去色素，這對兒童頭髮會造成損傷，或會導致頭髮變得乾枯、分叉、容易斷裂，修復難度比成年人高得多。建議家長可於染髮後為孩子的頭髮進行保濕護理，使用護髮油或加入保濕成分的護髮產品，修護髮質。

（AI生成示意圖）

張傑醫生

香港大學內外全科醫學士 MBBS（HK）

愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑 DCH（Irel）

香港兒科醫學院院士 FHKCPaed

香港醫學專科學院院士（兒科）FHKAM（Paediatrics）

張傑醫生

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