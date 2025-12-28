寶寶有「鬥雞眼」？3招教分辨真假鬥雞 1分鐘分辨是否有斜視︳親子健康
「醫生，你睇吓BB眼珠係咪有啲向內鬥？親戚都話佢好似係鬥雞眼，我和太太擔心到瞓唔着！」作為新手父母，看着孩子稚嫩的臉龐，任何一點「不對勁」都足以產生焦慮。特別是在亞洲兒童中，因鼻樑發育尚未成熟，眼睛看似「內斜」的情況很普遍，這就是醫學上所說的「假性鬥雞眼（Pseudostrabismus）」。 多數情況屬於無害的成長過渡期，但若與真正的斜視混淆，卻可能錯過視力發育黃金治療期。
亞洲寶寶特別易有「假鬥雞 」？
對多數亞洲寶寶來說，這是一場由臉部解剖結構造成的「視覺惡作劇」。 很多家長在問診期間看到，只要輕輕捏起或往外拉開寶寶鼻樑附近的皮膚，眼睛就立刻「變正常」，關鍵就在於鼻樑與眼頭皮膚的結構。亞洲幼兒通常鼻樑較扁、較闊，眼頭位置有明顯的「內眥贅皮（Epicanthal folds）」，就像一道半掩的窗簾，遮住了眼球內側部份眼白。成人判斷有沒有斜視時，會下意識比較眼珠左右兩側眼白的比例，但在寶寶臉上，因內側眼白被遮住，黑眼珠看起來就好像貼近鼻樑，中間靠攏，形成「鬥雞眼」假象。當寶寶往側面看時，這個錯覺會更明顯，眼珠像「躲」進眼頭皮褶裏，看起來就像嚴重內斜，然而隨着年紀增長、面部骨骼發育、鼻樑變挺，多餘皮膚被撐開，內側眼白露出增加，視覺誤會自然會消失。
真鬥雞不止是外觀問題
真斜視是因眼外肌控制失衡或神經異常，令雙眼無法同步聚焦。若不及早處理，大腦為避免看到重影，會主動「關閉」偏斜那隻眼的影像，視力發育因此停滯，形成弱視，甚至喪失立體感和距離感。對孩子來說，影響的不止是樣貌，還有終身視覺功能與學習能力。因此，父母學懂基本分辨方法非常重要。一方面避免因親友一句話就自責或焦慮；另一方面，一旦懷疑是真斜視時，能及早求醫，不會錯過黃金治療時間。
3招「鬥雞」檢測
以下三個方法，只作為居家初步篩查與紀錄，不能取代專業診斷，但能為門診評估提供很有用的線索。
1. 直視觀察法（找對稱）
在光線充足的環境，拿一個色彩鮮艷、寶寶喜歡的玩具，放在他正前方，吸引他凝視。父母留意兩眼瞳孔位置，看看在看正前方及轉動視線時，雙眼黑眼珠是否同步移動、位置對稱。 若即使專注看同一目標，仍出現一眼正對目標、另一眼明顯向內、向外或向上「飄走」，就可能是真斜視警號。
2. 角膜光點測試（Hirschberg Test）
這是眼科常用原理，家長在家也能簡單做到：
- 準備一支光線柔和的小電筒，避免強光或雷射；
- 在稍暗環境，將電筒放在自己雙眼中間，高度約與寶寶眼睛平行，照向寶寶鼻樑，讓他看光；
- 觀察寶寶眼珠上的小白光點。
若是假性鬥雞眼，無論外觀多「內斜」，小白光點應該同樣落在兩眼瞳孔中央，位置左右對稱；若看見一眼光點在瞳孔中央，另一眼卻偏向邊緣甚至落在虹膜上，就高度懷疑是真斜視，應盡快預約眼部醫生作檢查。
3. 日常行為觀察
真正的斜視或視力問題，常會在生活細節中「露餡」。家長可以留意孩子是否出現以下情況：
- 慣性歪頭看電視或書本，像是在找一個「看得清楚」的角度；
- 經常瞇眼、怕光，在戶外會習慣性閉上一隻眼；
- 已會說話的孩子，抱怨「看不清楚」或說「看到兩個」；
- 拿東西抓不準、走路容易撞到或跌倒，像是判斷不了距離；
- 若上述行為持續出現，即使外觀看起來只是「輕微內斜」，也值得讓專業醫生進一步檢查。
1分鐘辨真假鬥雞眼
|特徵
|假性鬥雞眼 （Pseudostrabismu）
|真斜視（Strabismus）
|外觀成因
|鼻樑扁平、內眥贅皮遮蓋眼白，屬發育特徵。
|眼部肌肉失衡、神經控制異常，屬病理現象。
|角膜反光點
|位於雙眼瞳孔正中央， 左右對稱。
|一眼在中央，另一眼偏離中心。
|遮蓋測試
|遮蓋一眼時，另一眼球不會移動。
|遮蓋「好眼」時，原本偏斜的「壞眼」會移動修正。
|視力發展
|視力正常，擁有良好立體感。
|可能導致弱視，缺乏或喪失立體感。
|治療需求
|不需要，隨年齡增長、 鼻樑發育而改善。
|需要，可能涉及眼鏡、遮蓋療法或手術。
何時一定要找醫生？
居家觀察只能作為輔助手段，真正能守住視力發育最後防線的，仍然是完整的專業檢查。以下情況建議盡快就醫：
- 角膜反光點多次測試都持續不對稱；
- 單眼似乎長期偏向內側或外側，不會隨注視目標移動；
- 眼球有明顯、持續的震顫；
- 家族中有斜視或嚴重弱視病史；
- 孩子總是歪頭看東西、拿東西常常抓不準或經常無故撞到物件。
張傑醫生
香港大學內外全科醫學士 MBBS（HK）
愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑 DCH（Irel）
香港兒科醫學院院士 FHKCPaed
香港醫學專科學院院士（兒科）FHKAM（Paediatrics）
