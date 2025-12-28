寶寶有「鬥雞眼」？3招教分辨真假鬥雞 1分鐘分辨是否有斜視︳親子健康

「醫生，你睇吓BB眼珠係咪有啲向內鬥？親戚都話佢好似係鬥雞眼，我和太太擔心到瞓唔着！」作為新手父母，看着孩子稚嫩的臉龐，任何一點「不對勁」都足以產生焦慮。特別是在亞洲兒童中，因鼻樑發育尚未成熟，眼睛看似「內斜」的情況很普遍，這就是醫學上所說的「假性鬥雞眼（Pseudostrabismus）」。 多數情況屬於無害的成長過渡期，但若與真正的斜視混淆，卻可能錯過視力發育黃金治療期。

亞洲寶寶特別易有「假鬥雞 」？

對多數亞洲寶寶來說，這是一場由臉部解剖結構造成的「視覺惡作劇」。 很多家長在問診期間看到，只要輕輕捏起或往外拉開寶寶鼻樑附近的皮膚，眼睛就立刻「變正常」，關鍵就在於鼻樑與眼頭皮膚的結構。亞洲幼兒通常鼻樑較扁、較闊，眼頭位置有明顯的「內眥贅皮（Epicanthal folds）」，就像一道半掩的窗簾，遮住了眼球內側部份眼白。成人判斷有沒有斜視時，會下意識比較眼珠左右兩側眼白的比例，但在寶寶臉上，因內側眼白被遮住，黑眼珠看起來就好像貼近鼻樑，中間靠攏，形成「鬥雞眼」假象。當寶寶往側面看時，這個錯覺會更明顯，眼珠像「躲」進眼頭皮褶裏，看起來就像嚴重內斜，然而隨着年紀增長、面部骨骼發育、鼻樑變挺，多餘皮膚被撐開，內側眼白露出增加，視覺誤會自然會消失。

（圖片來源：Shutterstock）

真鬥雞不止是外觀問題

真斜視是因眼外肌控制失衡或神經異常，令雙眼無法同步聚焦。若不及早處理，大腦為避免看到重影，會主動「關閉」偏斜那隻眼的影像，視力發育因此停滯，形成弱視，甚至喪失立體感和距離感。對孩子來說，影響的不止是樣貌，還有終身視覺功能與學習能力。因此，父母學懂基本分辨方法非常重要。一方面避免因親友一句話就自責或焦慮；另一方面，一旦懷疑是真斜視時，能及早求醫，不會錯過黃金治療時間。

（圖片來源：Freepik）

3招「鬥雞」檢測

以下三個方法，只作為居家初步篩查與紀錄，不能取代專業診斷，但能為門診評估提供很有用的線索。

1. 直視觀察法（找對稱）

在光線充足的環境，拿一個色彩鮮艷、寶寶喜歡的玩具，放在他正前方，吸引他凝視。父母留意兩眼瞳孔位置，看看在看正前方及轉動視線時，雙眼黑眼珠是否同步移動、位置對稱。 若即使專注看同一目標，仍出現一眼正對目標、另一眼明顯向內、向外或向上「飄走」，就可能是真斜視警號。

（圖片來源：PhotoAC）

2. 角膜光點測試（Hirschberg Test）

這是眼科常用原理，家長在家也能簡單做到：

準備一支光線柔和的小電筒，避免強光或雷射；

在稍暗環境，將電筒放在自己雙眼中間，高度約與寶寶眼睛平行，照向寶寶鼻樑，讓他看光；

觀察寶寶眼珠上的小白光點。

若是假性鬥雞眼，無論外觀多「內斜」，小白光點應該同樣落在兩眼瞳孔中央，位置左右對稱；若看見一眼光點在瞳孔中央，另一眼卻偏向邊緣甚至落在虹膜上，就高度懷疑是真斜視，應盡快預約眼部醫生作檢查。

（圖片來源：PhotoAC）

3. 日常行為觀察

真正的斜視或視力問題，常會在生活細節中「露餡」。家長可以留意孩子是否出現以下情況：

慣性歪頭看電視或書本，像是在找一個「看得清楚」的角度；

經常瞇眼、怕光，在戶外會習慣性閉上一隻眼；

已會說話的孩子，抱怨「看不清楚」或說「看到兩個」；

拿東西抓不準、走路容易撞到或跌倒，像是判斷不了距離；

若上述行為持續出現，即使外觀看起來只是「輕微內斜」，也值得讓專業醫生進一步檢查。

（圖片來源：PhotoAC）

1分鐘辨真假鬥雞眼

特徵 假性鬥雞眼 （Pseudostrabismu） 真斜視（Strabismus） 外觀成因 鼻樑扁平、內眥贅皮遮蓋眼白，屬發育特徵。 眼部肌肉失衡、神經控制異常，屬病理現象。 角膜反光點 位於雙眼瞳孔正中央， 左右對稱。 一眼在中央，另一眼偏離中心。 遮蓋測試 遮蓋一眼時，另一眼球不會移動。 遮蓋「好眼」時，原本偏斜的「壞眼」會移動修正。 視力發展 視力正常，擁有良好立體感。 可能導致弱視，缺乏或喪失立體感。 治療需求 不需要，隨年齡增長、 鼻樑發育而改善。 需要，可能涉及眼鏡、遮蓋療法或手術。

（圖片來源：Shutterstock）

何時一定要找醫生？

居家觀察只能作為輔助手段，真正能守住視力發育最後防線的，仍然是完整的專業檢查。以下情況建議盡快就醫：

角膜反光點多次測試都持續不對稱；

單眼似乎長期偏向內側或外側，不會隨注視目標移動；

眼球有明顯、持續的震顫；

家族中有斜視或嚴重弱視病史；

孩子總是歪頭看東西、拿東西常常抓不準或經常無故撞到物件。

（圖片來源：PhotoAC）

張傑醫生

香港大學內外全科醫學士 MBBS（HK）

愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑 DCH（Irel）

香港兒科醫學院院士 FHKCPaed

香港醫學專科學院院士（兒科）FHKAM（Paediatrics）

張傑醫生

