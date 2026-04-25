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腦膜炎雙球菌或會有健康「帶菌者」？中招後3大危險警號：出現「極嚴重頭痛」｜親子健康

親子
更新時間：12:36 2026-04-25 HKT
發佈時間：12:36 2026-04-25 HKT

親子健康｜最近英國有學生因腦膜炎雙球菌感染不幸離世，相信不少香港家長都看得心驚膽顫。這種細菌引起的腦膜炎和敗血症發病快、進展急，由「似乎只是傷風感冒」到生命危險，可能不足一天。香港於4月9日亦曾發現一名長期病患的9歲女童，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症併發感染性休克。

雖然腦膜炎雙球菌在香港屬「零星個案」，但孩子每天在學校、補習班、興趣班穿梭，只要一不留神，就可能在擠逼環境中「中招」。作為兒科專科醫生，我最想提醒家長：不用恐慌，但必須有足夠知識和警覺，因為這是一種「一旦出事就不能重來」的疾病。

腦膜炎雙球菌或會有健康「帶菌者」？中招後3大危險警號：出現「極嚴重頭痛」｜親子健康（示意圖/AI生成圖片）
腦膜炎雙球菌或會有健康「帶菌者」？中招後3大危險警號：出現「極嚴重頭痛」｜親子健康（示意圖/AI生成圖片）

腦膜炎雙球菌防不勝防 會有健康「帶菌者」？

香港小學生每天接觸的人數往往比成年人多：同班同學、校隊隊友、午膳同桌、校車同座和各種興趣班同學，形成密集而近距離的接觸環境，正好讓腦膜炎雙球菌有機可乘。這種細菌可以長期藏在喉嚨，經飛沫和唾液傳播。有些小朋友或青少年雖然帶菌，但可以完全沒有病徵，只是健康的「帶菌者」，卻能在說話、大笑、咳嗽或分享食物時，把細菌悄悄傳給身邊的人。大部分時候細菌只停留在上呼吸道，不會造成嚴重後果，但在極少數不幸的情況下，會突破身體防線，經血液到達包裹腦部和脊髓的腦膜，引起嚴重腦膜炎，或在血液內大量繁殖，導致致命敗血症。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

雖說這類嚴重個案極少數，但也正是醫生最害怕錯過黃金治療期的原因。香港目前屬零星感染地區，但因港人旅遊頻繁，只要出現輸入個案，再遇上密集校園環境，爆發風險便會上升。對小學生來說，這是一種「機會低但後果極嚴重」的疾病。

日常生活中的防疫漏洞

腦膜炎雙球菌雖然不像麻疹那樣可在空氣中長距飄浮，但說話、唱歌、咳嗽時噴出的飛沫，都是重要的傳播途徑。共用餐具或一起分享雪糕、零食，也是高風險行為；在生日會吹蠟燭、玩吹氣玩具，或十多個小朋友在擠逼的小房間內一起唱歌、練口琴、吹奏管樂而沒有戴口罩，都容易令細菌在孩童間擴散。如果其中一位是帶菌者，便有機會把細菌傳給其他人。雖然大部分被傳染的孩子不會生重病，但只要當中有一個免疫力較弱，或同時感染其他病毒，腦膜炎雙球菌便可能乘虛而入，演變成不可挽回的嚴重個案。對於經常參加海外比賽、遊學團、夏令營的小學生來說，會接觸來自不同國家的同學，而部分地區的腦膜炎雙球菌流行率較香港為高；再加上寄宿生活、共用設施、集體活動等，更容易形成群體感染的條件。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

家長必修的急症判斷課 留意3大危險警號

強烈建議家長記住三大危險警號。第一，是突發高燒連同劇烈頭痛或不停嘔吐：若孩子突然發燒至約38.5°C或以上，同時頭痛很厲害、一直嘔吐，或見光覺得刺眼，尤其是平日甚少頭痛，卻出現「一生中最嚴重的頭痛」，要立即懷疑是否腦膜炎。第二，是精神和性格變得「完全唔同咗」：變得極度嗜睡、難以叫醒，或原本活潑的小朋友突然非常煩躁、對平時喜歡的玩具沒興趣，甚至說話「好似唔太清醒」，判斷時不要只看體溫，而是整體精神是否明顯不對勁。第三，是皮膚出現奇怪紫紅點或斑塊：在敗血症情況下，皮膚可能出現細小紫紅色點狀出血或大片紫斑，而且用手指或玻璃杯按壓都不會褪色，無論有沒有發燒，都必須立即帶孩子到急症室求醫。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

及早診治的重要性

只要孩子符合任何一項腦膜炎警號，家長都不應再「觀察多一陣」，或只往普通門診，應立即帶孩子到急症室，並清楚向醫護表達：「我擔心會否是腦膜炎雙球菌。」醫生會按臨床情況安排抽血及相關檢查，必要時做腰椎穿刺抽取腦脊液化驗。若懷疑程度高，一般不會等結果才開始治療，而是會盡快以靜脈注射抗生素「先救命」，越早用對抗生素，越能大幅減低死亡和長期後遺症風險。

（圖片來源：Freepik）
（圖片來源：Freepik）

預防勝於治療

預防方面從日常衞生習慣、校園安排和疫苗保護。家長要教孩子「自己水樽自己用」，避免與同學共飲共食；生病時戴口罩並留在家休息；同時養成勤洗手習慣，特別是進食前、如廁後和回家後，這些簡單措施對預防多種感染都非常有效。 

（圖片來源：PhotoAC）
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疫苗方面，現時政府常規兒童免疫計劃未包括腦膜炎雙球菌疫苗，但私營市場已有可預防A、C、W、Y血清群的四價結合疫苗，以及專門預防B群的疫苗，適用於有較高風險或需要外遊、寄宿的學生。不同疫苗的針數和接種間距各有差異，家長宜與兒科專科醫生商量，並預留約7至10天讓身體建立足夠抗體。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

給香港小學生家長的「3個記住」

  1. 不是每個發燒都是普通傷風，務必留意孩子整體的精神狀態和皮膚變化；
  2. 若未來有高危活動（如海外遊學、寄宿、長時間校外營），應及早諮詢兒科醫生是否需要接種疫苗；
  3. 當孩子表示極度不適，而你的直覺感到情況不對勁時，寧願儘早帶去急症室，也不要冒險觀望。
（圖片來源：Freepik）
（圖片來源：Freepik）

張傑醫生
香港大學內外全科醫學士 MBBS（HK）
愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑 DCH（Irel）
香港兒科醫學院院士 FHKCPaed
香港醫學專科學院院士（兒科）FHKAM（Paediatrics）

張傑醫生
張傑醫生

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