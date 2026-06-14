專注力不足還是校園疲勞症候群？6步自我檢測「睡眠負債」 醫生建議3大非藥物方案｜親子健康

親子健康｜每逢考試季節或新學期伊始，總會遇到不少神情焦慮、眉頭深鎖的家長。他們帶着孩子進來，第一句話往往不是關於傷風感冒，而是壓低聲音，語帶恐懼與不安地問：「張醫生，老師說他上課總是『遊魂』，做功課又坐唔定，小動作多多，他是不是患了ADHD（專注力不足 / 過度活躍症）？」我看了一眼坐在診斷椅上、雙眼掛着淡淡黑眼圈、正不安地晃動雙腿的孩子，轉頭問家長一個最簡單、卻也最常被忽略的問題：「他昨晚幾點睡覺？早上幾點要起床？」然後算一算，原來每天只睡了六、七個小時。我告訴家長，這孩子可能根本不需要服過度活躍症的藥，他需要的是償還那疊疊高起的「睡眠負債」。

大腦斷電是「好動」時 長期睡眠不足出現「應激狀態」

很多家長直覺認為孩子累了就會安靜去睡，但在兒科醫學角度，小學生的腦部反應與成人截然不同。當成人疲倦時行動會變遲緩，但小學生的前額葉皮層（負責控制行為與情緒的總部）若因缺覺而「斷電」，反而會表現得異常興奮。

究竟小朋友是專注力不足還是「睡眠負債」？（圖片來源：Shutterstock）

這是一種生理代償機制，身體為了維持清醒，會分泌腎上腺素與皮質醇來刺激神經，導致孩子出現頻繁小動作、多言，甚至情緒易爆發，這在老師眼中常被視為典型的專注力不足。我常稱之為「假性過動」，若忽略睡眠需求而直接跳到病理性診斷，對孩子非常不公平。長期睡眠不足會讓大腦處於應激狀態，不僅影響學習，更損害神經系統的健康發育。

（圖片來源：PhotoAC）

考試壓力令「開關失靈」致失眠

香港學生壓力巨大，面對考試常出現「想睡卻睡不着」的「開關失靈」現象。當孩子承受沉重課業壓力時，大腦杏仁核會過度活躍，使壓力荷爾蒙 —— 皮質醇水平長期處於高位。 正常而言，皮質醇應在早上達標以應付挑戰，晚上則下降。然而，壓力大的孩子在深夜時，皮質醇依然高企，直接抑制褪黑激素分泌。即使入睡，深度睡眠的比例也會大幅下降。要知道深度睡眠是鞏固記憶與整理知識的黃金時間，缺乏深睡會導致大腦無法將知識「存檔」。翌日應考時，孩子會因記憶力下降出現「腦霧」，形成「越溫習、越考不好；壓力越大、越睡不着」的惡性循環。

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孩子能不能服安眠藥？

有些心急或心疼孩子的家長會問我：「張醫生，看他考前失眠得那麼厲害，能不能吃一點安眠藥？或者去藥房買些助眠藥水？」作為一名兒科醫生，我的立場非常明確：「絕對不建議小學生服用傳統的安眠藥。」市面上成年人使用的安眠藥（如苯二氮卓類藥物）具有抑制呼吸中樞的風險，而且會產生嚴重的「宿醉效應」，導致孩子隔天醒來神志不清。至於近年流行的「兒童褪黑激素軟糖」，我必須提醒家長：這只是「輔助」而非「治療」。如果孩子的失眠源於功課壓力，外源性的補充劑只是治標不治本，長期依賴會干擾身體自身的激素分泌規律。我們應該解決的是壓力源頭，而不是依賴一個化學開關來強制關機。家長應尋求專業醫生的評估，排除生理病變後，從行為療法入手。

（示意圖）（圖片來源：Freepik）

我常提醒家長，睡眠不足賠上的不僅是分數。生長激素主要在深夜的深層睡眠期分泌，長期熬夜的孩子，發育高度必然受損。此外，睡眠不足會削弱T細胞的功能，讓免疫防線出現漏洞。為甚麼每逢考試季節後，診所裏因流感、肺炎支原體求診的孩子會激增？這就是免疫系統在為「睡眠負債」還債。保護孩子的睡眠，實際上是在保護他們的體質基礎。在香港，我們常說「贏在起跑線」，但如果孩子連覺都睡不好，這條跑道只會越跑越窄。保護好孩子的睡眠，比多做一張練習卷更能提升成績。

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「考前安眠藥方」 —— 非藥物方案

•「大腦關機」儀式：睡前30分鐘禁絕電子螢幕（藍光會誤導大 腦現在是白天）及模擬試卷；

•溫度調節法： 睡前一小時泡個溫 水澡。洗澡後體表散熱的過程， 會向大腦發出「入睡」訊號；

•書寫擔憂清單：讓孩子寫下： 「我已經準備好X部分，剩下的明 天再處理。」將焦慮具象化，不 再將煩惱帶進被窩。

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睡眠負債自我檢測表：你的孩子達標嗎？

請根據孩子過去兩星期的真實情況，回答以下問題。 若答案為「是」，請計1分。

檢測項目 是（1分） 否（0分） 1 睡眠時數：孩子每日總睡眠時間（包括 午睡）少於9小時？ 2 起床困難：早上需要家長多次呼喚或強 行喚醒才能起床？ 3 晨間情緒：起床後有嚴重的「起床氣」， 表現得異常暴躁或情緒低落？ 4 周末補眠：周末或長假期的起床時間， 比平日遲2小時以上？ 5 日間警號：下午時段經常揉眼睛、出現 黑眼圈，或表現出過度疲累？ 6 情緒失控：日間容易因小事而突然情緒 爆發，或出現難以解釋的興奮多動？

（圖片來源：PhotoAC）

結果分析與建議

0-2分：情況良好 ：孩子的睡眠債務不明顯，請繼續維持規律的作息時間。

：孩子的睡眠債務不明顯，請繼續維持規律的作息時間。 3分或以上：發出警號：孩子已陷入「睡眠負債」狀態。這不僅會導致「假性過動」或專注力下降，長遠更會損害神經系統發育及免疫力。

建議：若得分達3分或以上，家長應立即從生活習慣入手改善，例如建立固定的睡前儀式、減少考前過度溫習，並確保環境有利入睡，還孩子一個清醒的大腦。

張傑醫生

香港大學內外全科醫學士 MBBS（HK）

愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑 DCH（Irel）

香港兒科醫學院院士 FHKCPaed

香港醫學專科學院院士（兒科）FHKAM（Paediatrics）

張傑醫生

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