90後升學專家媽媽從「一打一」到「一打二」的4大育兒啟發：不要忘記自己的名字

幾年前做升學顧問，幫家長規劃子女前途，總覺得自己客觀理性；直至自己成為媽媽，才明白那份「旁觀者清」有多輕盈。前幾個月，我家迎來第二個女兒，從「一打一」升級到「一打二」，每日的混亂與甜蜜，都像坐過山車 —— 而這部過山車，香港媽媽應該最熟悉。

90後媽媽的育兒4大啟發

以前做一個孩子的媽媽，覺得世界尚可掌控；現在兩個，才發現「掌控」是種奢望，學會「隨機應變」才是生存之道。這幾個月，我摸索出幾樣小心得，未必適合每個家庭，但希望給同路人一點共鳴。

1. 接受「混亂是常態」 放下完美媽媽的包袱

家姐曾經很乖巧，妹妹出世後，她開始扭計、唔肯瞓覺。起初我內疚又暴躁，覺得自己失敗。後來我明白，三歲的孩子不是「曳」，而是在用僅有的方式喊：「媽咪，我都需要你。」現在我會刻意每日撥15分鐘「家姐專屬時間」，關掉手機，只陪她睇書、畫畫、傾偈。妹妹有時在旁邊喊，我告訴自己：喊一陣唔會有事，但家姐的失落會累積。結果家姐反而慢慢學會溫柔摸妹妹，主動幫手攞尿片。混亂中，我們不必事事完美，只要讓每個孩子感到「被看見 」。

（AI生成示意圖）

2. 善用隊友 —— 即是老公、長老、工人姐姐

香港雙職家庭多，就算全職媽媽，也不可能24小時燃燒。我同先生協議：夜晚妹妹喊，他負責換片，我負責餵奶；周末他帶家姐去公園放電，我爭取小睡。外傭未到之前，我們請鐘點煮飯，貴少少但換來精神健康。作為升學顧問，我看過太多家庭因育兒壓力而關係緊張，其實「搵幫手」不是失敗，而是智慧。記住：媽媽快樂，全家先會快樂。

（AI生成示意圖）

3. 降低標準 善用「80夠好法則」

以前我會手打蔬果泥、屋企一塵不染、事事都想做好100分。現在？房間亂一點也沒關係、家姐偶爾睇半小時卡通，地板有餅碎就由佢。我不是懶，而是明白精力要分配 —— 當你半夜要起身安撫兩個喊包，朝早要處理公司事，那些「應該做」的清單，不如「做得到」的清單重要。孩子需要的是情緒穩定的媽媽，不是全能超人。

（AI生成示意圖）

4. 不要忘記自己的名字

很多媽媽生完第二胎，徹底變成「某某媽媽」，連自己鍾意食咩、睇咩劇都忘記。我堅持每星期有一晚獨自落街散步15分鐘，聽住Podcast或者純粹放空。那個15分鐘，我不是媽媽，不是太太，不是顧問，只是一個想唞氣的90後女子。這短暫喘息，反而令我返屋企時更有耐性。

（AI生成示意圖）

最後，想對所有忙到頭暈的媽媽說：你覺得辛苦，因為你太盡責。家姐會突然錫妹妹一啖，妹妹望住家姐大笑，那些瞬間足以抵消所有疲憊。正如我常對升學家長講：「成長沒有標準時間表。」育兒也一樣。我們不必做滿分媽媽，只需做一個「夠好」的媽媽 —— 夠好去愛，夠好去承認自己有限，夠好去擁抱每一天的混亂與驚喜。共勉之。

Iris Cheung

英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

由美國密歇根大學（安娜堡）政治及國際關係雙學士畢業，一心想為世界作正面影響。機緣巧合下從事海外升學，擅長替學生規劃英美等地區的私校和大學申請。

網站：www.britannia-study.com

電郵：[email protected]

Iris Cheung - 英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

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