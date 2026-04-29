從「背多分」到「探究竟」 探究式學習穩固學習根基 一種關鍵優勢有利於高中選科｜海外升學

不少香港家長向我反映，孩子轉讀海外課程初期，最難適應的並非語言，而是「不知道怎樣溫習」。這正正觸及香港教育與英式教育其中一個最根本的分別：我們習慣「背書」，他們重視「探究」。我希望透過化學科的實例，與各位探討為何inquiry-based learning（探究式學習）比傳統記憶學習更具優勢。

只死記、欠理解的因由

以化學科的「元素周期表」為例。香港的課程編排，中一至中二時以「概念形式」灌輸化學知識，最有印象的也僅是pH Value。學生通常在中三才正式接觸這張「天書」。由於時間緊迫，加上公開試壓力，學校往往只能要求學生硬背元素的符號、原子序、週期和族。試想像，一個14歲的孩子面對一百多個方格，卻要在短時間內記下它們的規律，結果是許多學生雖然背得滾瓜爛熟，卻不明白為何鋰、鈉、鉀要放在同一行，更談不上理解它們之間的化學屬性有何關聯。

（圖片來源：PhotoAC）

反觀英國私立教育，他們在Year 7（11歲）便開始以探究式方法引入化學元素概念。老師不會直接派發元素表叫學生背誦，而是讓學生親手做實驗，觀察不同金屬與水的反應。當學生發現鉀丟進水中會起火燃燒，而鎂條只是緩緩產生氣泡時，自然會產生疑問：「為甚麼同樣是金屬，反應卻如此不同？」這個「為甚麼」，正是探究式學習的起點。老師引導學生整理觀察結果，比較不同金屬的活潑性，然後才慢慢引入「元素週期表」這個工具，將學生親身發現的規律系統化。

（圖片來源：PhotoAC）

這種教學法的好處顯而易見。英國學生從1歲開始，便透過實驗和觀察，逐步建構對化學屬性的認知。他們看見的並非死板的方格，而是一張充滿生命力的「地圖」，記錄着他們親手探索過的每個元素特性。到他們13、4歲正式學習元素表時，自然事半功倍。

（圖片來源：Freepik）

升學阻礙有機會 源於學習進程差異

這種學習進程的差異，對學生的升學路向影響深遠。不少在香港讀完中三才轉往英國讀GCSE的學生，在選科時往往陷入兩難：他們有意選修Triple Science（物理、化學、生物分開三張證書），但學校會評估學生的科學基礎。由於香港學生對化學屬性的認知較薄弱，學校通常會建議他們選難度較低的Double Science（三科合成兩張證書）。表面看來只是少了一張證書，但深層影響是，學生在GCSE階段未能深入鑽研化學，到A Level想選修理科時，便可能因基礎不足而處處受限。

（圖片來源：Freepik）

由此可見，由課程設計至考試制度，以至選科安排，影響的不止是考試成績，而是整個求學的方法和思維邏輯。探究式學習培養學生的好奇心、觀察力和解難能力；傳統背誦訓練的卻是短期記憶和應試技巧。哪一種對孩子長遠發展更有利，答案不言而喻。 對於考慮送子女海外升學的香港家庭，我建議不必過分擔心孩子「未教」的知識，反而應該着眼於培養他們「想知」的態度。讓孩子從小多觀察、多提問、多探究，而不是急於尋找標準答案。因為在這個瞬息萬變的世界，知識會過時，資訊隨手可得，唯有探究精神，才能讓孩子終身學習。

（圖片來源：Freepik）

Iris Cheung

英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

由美國密歇根大學（安娜堡）政治及國際關係雙學士畢業，一心想為世界作正面影響。機緣巧合下從事海外升學，擅長替學生規劃英美等地區的私校和大學申請。

網站：www.britannia-study.com

電郵：[email protected]

Iris Cheung - 英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

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