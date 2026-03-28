海外暑假夏令營點揀？應按年齡策劃最合適體驗出國見世面 這年齡開始踏出舒適區｜海外升學

踏入春季，不少家長開始籌劃孩子的暑期活動，我經常被問到：「孩子年紀還小，適合出國嗎？」其實只要按年齡選擇合適活動，每個階段的孩子都能從中獲益。

8至12歲： 踏出舒適區的啟蒙之旅

這個年齡段的孩子吸收能力強，正是建立獨立性的黃金時期。讓他們離開香港，暫時放下外傭姐姐的照顧和父母的庇蔭生活一至兩星期，是難能可貴的成長體驗。

（圖片來源：Haileybury School）

我特別推薦這個年紀的孩子參加英國夏令營，與年齡相若的同學一起生活學習。他們需要自己整理床鋪、管理零用錢、與新朋友相處，從朋輩身上互相學習。英國許多歷史悠久的學校如Haileybury School、King's Canterbury、Concord College、Royal Russell等，每年夏天都會舉辦夏令營，提供野外互動、寄宿體驗、英語學習等多元活動，讓孩子在遊戲中自然提升語言能力。

Epsom College在馬來西亞的暑期班，既有英國教育品質保證，又減省長途飛行時間。（圖片來源：Epsom College）

對於初次出國的學生，不少夏令營設有香港領隊服務，家長可以安心讓孩子跟隨專業團隊出發。若希望「近近地」先試水溫，英國頂尖學校在亞洲的分校也是不錯選擇，例如Epsom College在馬來西亞的暑期班，既有英國教育品質保證，又減省長途飛行時間。

13至16歲：探索興趣的學術預備

踏入青少年階段，單純的英語學習未必能滿足他們的好奇心。這個年齡的學生往往希望在活動中加入「議程」，為日後高中選科或大學申請做好準備。

MPW學院的暑期班，學生可按興趣選擇商科、醫療、工程、藝術或心理學等主題。（圖片來源：MPW College）

這個階段的暑期活動，我建議選擇以學術為主題的體驗課程。例如MPW學院的暑期班，學生可按興趣選擇商科、醫療、工程、藝術或心理學等主題。這不僅是提早接觸不同領域的機會，更能幫助他們釐清未來方向，回到家後更可以和父母討論有關日後升學選科事宜。

16歲或以上： 職場啟蒙的大學體驗

這個階段已不單純是學習英語，而是認真思考未來發展方向的年紀。他們需要的，是更具體的職業導向體驗，特別是在大學校舍內進行的暑期課程。

（圖片來源：investineducationasia.com）

近年英國本地及香港學生都十分推崇INVESTIN機構在倫敦大學學院舉辦的職業體驗班。為期兩周的沉浸式課程有不同的專業範疇供學生選擇：法律、醫學、獸醫、工程、心理學、建築、政治、商業等。學生有機會參觀醫院手術室、參與模擬法庭審訊、到訪倫敦證券交易所，親身體驗不同職業的真實面貌。

（圖片來源：investineducationasia.com）

這種體驗不僅開闊眼界，更可成為申請英國或海外大學時的寶貴素材。當其他學生還在個人陳述中空談理想時，參加過這些課程的學生已經可以具體描述自己在模擬法庭中的反思，這份真摯經歷往往能讓大學招生官眼前一亮。

（圖片來源：investineducationasia.com）

結語

出國見識不在於年紀大小，而在於配合孩子的成長階段。小學生的獨立啟蒙、初中生的興趣探索、高中生的職場體驗，每個階段都承載着不同的成長任務。作為家長，我們最珍貴的禮物，或許就是適時放手，讓孩子在陌生環境中學會成長，在世界的舞台上找到自己的位置。這個暑假，不妨讓孩子踏出這重要的一步。

Iris Cheung - 英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

Iris Cheung

英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

由美國密歇根大學（安娜堡）政治及國際關係雙學士畢業，一心想為世界作正面影響。機緣巧合下從事海外升學，擅長替學生規劃英美等地區的私校和大學申請。

網站：www.britannia-study.com

電郵：[email protected]

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