在「殺校潮」中穩選英國高性價比寄宿學校 識別「穩健」學校3大指標｜海外升學 

近年，不僅香港面臨收生不足而「殺校」的挑戰，英國私立學校也出現類似現象。根據英國私立學校委員會（ISC）報告，過去五年已有超過50所私立學校關閉或合併。對香港家長而言，如何在變局中為子女選擇一所既「保險」又具性價比的英國寄宿學校，成為關鍵課題。

穩選英國高性價比寄宿學校1：識別「穩健」學校的3大指標

財務與收生健康度：選校時，應優先考察其財務穩定性與收生趨勢。家長可查閱學校公開的年度報告，關注其營運盈餘、捐贈基金規模及長期發展計劃。通常歷史悠久、擁有較大校產基金的學校抗風險能力較強。此外，可透過學校網站或直接詢問，了解近年國際學生（尤其香港學生）人數是否穩定，反映學校對海外市場的適應力。

（圖片來源：pexels@Pavel）

學術成績的持續性：一所學校的公開試成績與大學升學率，能反映教學品質的穩定性。但家長更應關注中位數表現，這更能顯示學校對普遍學生的支援能力。若學校近年成績持續進步或保持平穩，通常意味着教學團隊穩定、課程設置合理。

（圖片來源：Hereford Cathedral School）

學校的管理與願景：「殺校」危機常源於管理層未能應對時代變化。家長可透過學校的戰略計劃、校長公開信及校園改善投資，判斷其是否具前瞻性，建議家長可以聯絡透過在讀的家庭查詢學校狀況。

穩選英國高性價比寄宿學校2：隱藏寶石學校攻略

．地區選擇策略

中北部、蘇格蘭等地區的優質學校，學費可能低20%至30%，生活開銷也更親民，如Hereford Cathedral School、Trent College等，同樣提供優秀的學術與寄宿環境，卻因地理位置而成為高性價比之選。

Trent College（圖片來源：Trent College）

．規模適中的傳統學校

中型學校（學生人數約400至800）能提供更個性化的關注，且學費相對合理如King's College Taunton、King's School Ely，歷史悠久但不過度擴張，保持較佳的師生比例與社區氛圍。

King's College Taunton（圖片來源：King's College Taunton）

．關注特色課程與支援

性價比不僅體現在價格，更在於「所得服務」。一些在特定領域表現出色，如藝術、體育或STEM教育。對於有明確興趣方向的學生，選擇這些學校能獲得更多資源投入。此外，重視國際學生支援、提供額外英語輔導與文化適應課程的學校，能為海外學生帶來附加價值。

穩選英國高性價比寄宿學校3：實用評估步驟與資源

．虛實結合的考察

疫情後，許多學校提供虛擬導覽及線上諮詢，但若條件允許，實地訪校仍不可替代：觀察校園維護狀況、學生精神面貌及師生互動，能獲得最直觀的印象。建議至少比較三所學校，建立相對全面的認知。

（圖片來源：pexels@yi lu）

．善用客觀評鑑與校友網絡

家長可參考英國教育標準局（Ofsted）或私立學校督察會（ISI）的評鑑報告。同時，聯絡在英港人社群或校友家長，了解真實就讀體驗。

Hereford Cathedral School（圖片來源：Hereford Cathedral School）

．長遠規劃與靈活選擇

考慮學校是否提供從初中到高中的連續教育，減省中途轉校的適應壓力。同時，了解學校的彈性入學政策，部分學校除了主要入學點（如11+、13+、16+），也接受其他年級插班，為家庭規劃提供更多選擇。

真正的「保險」不在於學校排名，而在於其能否提供穩定、優質且適合子女個性的教育環境。在兼顧財務穩健與性價比的同時，莫忘教育的核心是啟發潛能、培養適應未來的能力。

Iris Cheung - 英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

Iris Cheung

英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

由美國密歇根大學（安娜堡）政治及國際關係雙學士畢業，一心想為世界作正面影響。機緣巧合下從事海外升學，擅長替學生規劃英美等地區的私校和大學申請。

網站：www.britannia-study.com

電郵：[email protected]

