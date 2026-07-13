Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

IB課程2030年3大改革藍圖：擺脫分數主導模式 考生不再需要「雞精班」？｜海外升學

親子
更新時間：07:15 2026-07-13 HKT
發佈時間：07:15 2026-07-13 HKT

IB課程｜作為前線升學顧問，過去十年最常聽到香港家長的提問是：「IB是否比DSE更易入名牌大學？」或是「IB哪個科目最高分？」這些問題背後，反映出一種根深蒂固的應試思維。然而，國際文憑組織（IBO）近期公布的「IB 2030年改革藍圖」，正正宣告了一個重要訊息：全球頂尖教育體系正在加速擺脫分數主導的模式，香港家長若仍停留在「選科捷徑」的舊思維，恐怕會與真正具競爭力的國際教育脫節。

1. 課程結構： 路徑一（傳統框架）與 路徑二（試點新路徑）雙軌並行

先釐清一個基本事實：IB官方並未取消或替換傳統的3HL（高級程度課程）+ 3SL（標準程度課程）選課體系，45分滿分的計分框架亦維持不變。

在這一前提下，改革後的IB DP課程將為學生提供兩種課程路徑選擇。路徑一為傳統框架，基本維持現有結構穩定：學生仍需修讀三門高級程度課程（HL）和三門普通程度課程（SL），搭配EE（拓展論文）、TOK（知識理論）、CAS（創意、行動與服務）三門核心課程，並按每五至七年的慣例更新各科目大綱。路徑二則是此次改革引入的新選項，並非替代原有體系，而是額外增設的學習途徑。

（AI生成示意圖）
（AI生成示意圖）

值得強調的是，目前此路徑僅在英國UWC Atlantic與新加坡UWCSEA等個別UWC學校進行小範圍試點，其評估方式和效用尚未獲得大學普遍認可，IB仍需要時間向高等院校積極推廣並完成認證。因此，對於大多數香港學生而言，至少在2030年之前，傳統的六科路徑仍將是主流選項。

（AI生成示意圖）
（AI生成示意圖）

2. 評估方式：電子化逐步推行 計分框架維持不變

在考試形式方面，IB將從2026年起逐步推行電子化評估，計劃於2030年全面實施。首批機考於2026年5月在約60所試點學校進行，涉及約3,000名學生，科目集中在語言與文學領域。為確保不同條件學校的學生公平參與，學校仍可選擇保留紙筆考試作為選項。

（AI生成示意圖）
（AI生成示意圖）

3. 實施時間表與過渡安排

IB改革的時間表如下：2027年完成全部課程研發，2028年至2030年分階段開展教師培訓、資源發布與全球推廣。長達五年的緩衝期為學校、教師、學生及家長提供了充足的適應與準備時間。對於香港家庭而言，現正就讀IB課程的學生仍可按現有制度完成學業，新制將主要影響2030年起入學的考生。

（AI生成示意圖）
（AI生成示意圖）

改革釋放出一個明確訊號：頂尖國際教育體系正在加速擺脫「應試主導」的模式，轉向更重視跨學科應用能力與真實議題探究能力的培養。香港作為亞洲IB重鎮，擁有多所提供IB課程的學校，建議家長與子女提前了解改革細節，並開始關注子女在跨學科項目和電子化評估方面的適應能力，以平穩過渡至新的課程框架。

（AI生成示意圖）
（AI生成示意圖）

 Iris Cheung
英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽
由美國密歇根大學（安娜堡）政治及國際關係雙學士畢業，一心想為世界作正面影響。機緣巧合下從事海外升學，擅長替學生規劃英美等地區的私校和大學申請。 
網站：www.britannia-study.com 
電郵：[email protected]

Iris Cheung - 英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽
Iris Cheung - 英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

相關文章︳海外暑假夏令營點揀？應按年齡策劃最合適體驗出國見世面 這年齡開始踏出舒適區｜海外升學

相關文章︳從「背多分」到「探究竟」 探究式學習穩固學習根基 一種關鍵優勢有利於高中選科｜海外升學

相關文章｜IELTS雅思2026年中起香港全面取消筆試 必讀機考應試策略+3個增強英語能力小方法｜海外升學

相關文章｜每天進步1%一年後將進步37倍！《原子習慣》教建立習慣4步框架 改變孩子命運｜海外升學

 

最Hit
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
生活百科
18小時前
莫雷拉跑完本周三谷戰後將離港。
雷神告別戰 外線馬陣容強
馬圈快訊
10小時前
中年好聲音4丨10強名單出爐范子睿出局淚灑舞台 陳旭培大髀受傷痛到面容扭曲封MVP
中年好聲音4丨10強名單出爐范子睿出局淚灑舞台 陳旭培大髀受傷痛到面容扭曲封MVP
影視圈
9小時前
《愛回家之開心速遞》正式收廠  林淑敏許家傑食廿蚊飯餞行  張景淳樊亦敏不捨領最後一舞
《愛回家之開心速遞》正式收廠  林淑敏許家傑食廿蚊飯餞行  張景淳樊亦敏不捨領最後一舞
影視圈
19小時前
末代賊王季炳雄近況曝光 昔日頭號通緝犯出獄6年隱居加拿大？ 友人疑戴電子腳鐐惹熱議
末代賊王季炳雄近況曝光 昔日頭號通緝犯出獄6年隱居加拿大？ 友人疑戴電子腳鐐惹熱議
影視圈
22小時前
港媽地鐵喪鬧升中派位差 高EQ阿女「一舉動」惹全網心痛激讚｜Juicy叮
港媽地鐵喪鬧升中派位差 高EQ阿女「一舉動」惹全網心痛激讚｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
鄭秀文啟德主場館答謝會圓滿落幕 極簡無舞台設計顯世界級視聽實力
鄭秀文啟德主場館答謝會圓滿落幕 極簡無舞台設計顯世界級視聽實力
社會
9小時前
九龍灣安德大廈殘裝戶180萬拍賣 低銀行估價53%
九龍灣安德大廈殘裝戶180萬拍賣 低銀行估價53%
筍盤推介
17小時前
鄭秀文答謝會尾場｜黃子華做壓軸嘉賓 罕有再度棟篤笑 自彈自唱晒才華歌頌Sammi
15:08
鄭秀文答謝會尾場｜黃子華做壓軸嘉賓 罕有再度棟篤笑 自彈自唱晒才華歌頌Sammi
影視圈
10小時前
尖沙咀 The ONE商場酒樓互捲！稻香/凱薈/煌府齊推$7點心掀「劈價戰」
尖沙咀 The ONE商場酒樓互捲！稻香/凱薈/煌府齊推$7點心掀「劈價戰」
飲食
22小時前