IB課程2030年3大改革藍圖：擺脫分數主導模式 考生不再需要「雞精班」？｜海外升學

IB課程｜作為前線升學顧問，過去十年最常聽到香港家長的提問是：「IB是否比DSE更易入名牌大學？」或是「IB哪個科目最高分？」這些問題背後，反映出一種根深蒂固的應試思維。然而，國際文憑組織（IBO）近期公布的「IB 2030年改革藍圖」，正正宣告了一個重要訊息：全球頂尖教育體系正在加速擺脫分數主導的模式，香港家長若仍停留在「選科捷徑」的舊思維，恐怕會與真正具競爭力的國際教育脫節。

1. 課程結構： 路徑一（傳統框架）與 路徑二（試點新路徑）雙軌並行

先釐清一個基本事實：IB官方並未取消或替換傳統的3HL（高級程度課程）+ 3SL（標準程度課程）選課體系，45分滿分的計分框架亦維持不變。

在這一前提下，改革後的IB DP課程將為學生提供兩種課程路徑選擇。路徑一為傳統框架，基本維持現有結構穩定：學生仍需修讀三門高級程度課程（HL）和三門普通程度課程（SL），搭配EE（拓展論文）、TOK（知識理論）、CAS（創意、行動與服務）三門核心課程，並按每五至七年的慣例更新各科目大綱。路徑二則是此次改革引入的新選項，並非替代原有體系，而是額外增設的學習途徑。

（AI生成示意圖）

值得強調的是，目前此路徑僅在英國UWC Atlantic與新加坡UWCSEA等個別UWC學校進行小範圍試點，其評估方式和效用尚未獲得大學普遍認可，IB仍需要時間向高等院校積極推廣並完成認證。因此，對於大多數香港學生而言，至少在2030年之前，傳統的六科路徑仍將是主流選項。

（AI生成示意圖）

2. 評估方式：電子化逐步推行 計分框架維持不變

在考試形式方面，IB將從2026年起逐步推行電子化評估，計劃於2030年全面實施。首批機考於2026年5月在約60所試點學校進行，涉及約3,000名學生，科目集中在語言與文學領域。為確保不同條件學校的學生公平參與，學校仍可選擇保留紙筆考試作為選項。

（AI生成示意圖）

3. 實施時間表與過渡安排

IB改革的時間表如下：2027年完成全部課程研發，2028年至2030年分階段開展教師培訓、資源發布與全球推廣。長達五年的緩衝期為學校、教師、學生及家長提供了充足的適應與準備時間。對於香港家庭而言，現正就讀IB課程的學生仍可按現有制度完成學業，新制將主要影響2030年起入學的考生。

（AI生成示意圖）

改革釋放出一個明確訊號：頂尖國際教育體系正在加速擺脫「應試主導」的模式，轉向更重視跨學科應用能力與真實議題探究能力的培養。香港作為亞洲IB重鎮，擁有多所提供IB課程的學校，建議家長與子女提前了解改革細節，並開始關注子女在跨學科項目和電子化評估方面的適應能力，以平穩過渡至新的課程框架。

（AI生成示意圖）

Iris Cheung

英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

由美國密歇根大學（安娜堡）政治及國際關係雙學士畢業，一心想為世界作正面影響。機緣巧合下從事海外升學，擅長替學生規劃英美等地區的私校和大學申請。

網站：www.britannia-study.com

電郵：[email protected]

Iris Cheung - 英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

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