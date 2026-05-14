IELTS雅思2026年中起香港全面取消筆試 必讀機考應試策略+3個增強英語能力小方法｜海外升學

近日，英國文化協會宣布了一項影響深遠的IELTS雅思考試安排更新，所有計劃赴海外升學的同學應密切關注。由2026年6月28日起，IELTS雅思考試將在香港及澳門地區全面取消紙筆模式，這意味着2026年6月27日將成為最後一場雅思紙筆考試的日子。此後，考生只能選擇電腦考試模式應考。

這一變革標誌着雅思考試將全面進入數碼化時代。對於習慣了傳統紙筆答題的香港考生而言，這無疑是一項需要適應的轉變。然而，機考模式亦帶來不少便利，值得大家重新認識這種考試形式的優勢。

由2026年6月28日起，IELTS雅思考試將在香港及澳門地區全面取消紙筆模式。（AI生成圖片）

IELTS雅思機考模式的2大優勢

首先，機考的出分速度大幅提升，考試後一至兩天內即可獲取成績，相比紙筆模式需時近兩周，無疑能讓升學申請進度更易掌握。其次，機考安排更靈活，每星期多個日子都設考試場次，考生可按自己準備情況選擇最合適的應考時間，不再受制於每月僅數場的紙筆考試安排。

（圖片來源：Freepik）

另一項值得留意的更新是，只有選擇電腦考試的考生方可享用「IELTS One Skill Retake」（單一技能重考）服務。這項貼心安排讓考生在其中一項未達目標分數，可單獨重考該部分，毋須四科全考，大大減輕重考壓力。（備註：某些英國大學或學科未必接受「One Skill Retake」，考生應先向大學招生處查詢清楚。）

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IELTS雅思應對策略與準備建議

面對這項考試形式的轉變，我建議同學應及早適應電腦應考模式。現時不少同學平日習慣以手機或平板電腦閱讀資訊，但在電腦屏幕上長時間閱讀文章並答題，其實需要專門訓練。建議同學定期使用電腦完成模擬試題，習慣屏幕閱讀、記筆記、highlight重點等操作。

（圖片來源：Freepik）

打字速度亦是另一項需要留意的技能，尤其是寫作卷部分。雖然考試中心提供的鍵盤一般與香港常用的鍵盤布局相同，但若同學平日較少使用電腦打字，可能會影響答題流暢度。建議同學養成用英文打字的習慣，例如以英文寫日記、與同學用英文通訊等，既能練習寫作，又能提升打字速度。

3個增強英語能力的小方法

由於雅思評核的是學生的實用英語能力，所以同學們不妨在生活中把握機會，以多元方式提升整體英語能力：

建立每日英語閱讀習慣：訂閱BBC News或南華早報等英文新聞網站，每日花15分鐘閱讀。這不單能訓練閱讀速度，更能掌握不同文章的論述方式。閱讀時可用電腦螢光筆標記生字和佳句，建立個人詞彙庫。 善用網上免費資源：雅思官方網站提供免費的試卷並配有答案，供學生隨時在家練習。 模擬真實考試環境：定期在電腦前進行全卷計時練習，讓自己完全適應考試模式。練習後仔細分析錯題原因，找出弱項重點改善。

（圖片來源：PhotoAC）

雅思考試形式的轉變，只要同學及早適應，善用科技輔助學習，定能在新模式下取得理想成績，為升學之路打下堅實基礎。如有任何疑問，歡迎隨時與我聯絡討論。

Iris Cheung

英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

由美國密歇根大學（安娜堡）政治及國際關係雙學士畢業，一心想為世界作正面影響。機緣巧合下從事海外升學，擅長替學生規劃英美等地區的私校和大學申請。

網站：www.britannia-study.com

電郵：[email protected]

Iris Cheung - 英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

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