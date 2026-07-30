暑假助孩子建立正確理財觀 3個實踐方法定下周期理財計劃｜暑期學習

暑期學習｜小學人文科的重點學習範疇「理財與經濟」，主旨是從小培養學生擁有正確金錢觀念，繼而促成獨立自主能力，可見理財已是一項必須學習的「軟技巧」。盈加國際財富管理有限公司助理區域總監何家文（Jeffrey Ho）十分認同，認為小朋友越早了解正確金錢觀越好，身為爸爸的他，當初對女兒灌輸財商觀念也下過功夫。「小朋友容易將自己代入某些情境，例如同學居住在漂亮的大樓，就認為自己也要住『豪宅』，女兒小時候也曾有類似想法。」對於理財，Jeffrey強調只着重一個觀念：消費應該緊扣「需要」。

（圖片來源：PhotoAC）

J：Jeffrey

Q1：放暑假，家長可以為孩子訂下甚麼理財計劃？

J：建議家長可以推行一個以「每周」或「每兩周」為周期的短中期儲蓄與激勵計劃，主要包含以下幾個實踐。

任務式「開源」 ：為孩子派一些特定任務，如分擔家務，或認真完成暑期作業。每當孩子達到一個階段性目標，就能獲得類似「出糧」的小獎勵。

：為孩子派一些特定任務，如分擔家務，或認真完成暑期作業。每當孩子達到一個階段性目標，就能獲得類似「出糧」的小獎勵。 計分券取代現金 ：計劃執行期間，不建議直接給予現金獎勵。家長可以設計一些精美而有趣的「現金券」或「計分券」，讓他們透過勞力累積。

：計劃執行期間，不建議直接給予現金獎勵。家長可以設計一些精美而有趣的「現金券」或「計分券」，讓他們透過勞力累積。 多樣化「非物質 / 親子體驗」兌換機制：當暑假過了一半或尾聲，孩子累積到一定分數時，家長可提供兌換清單。計劃的精髓在於，獎勵不聚焦金錢或物質，除了兌換實體禮物外，更可以是一項「承諾」或「親子計劃」，比如用分數換取去主題樂園、共同規劃去吃自助餐，或者一起做蛋糕等。這種融合親子活動形式的獎勵，不但教小朋友更投入與接受，也令計劃變得更有意義。

盈加國際財富管理有限公司助理區域總監何家文及其女兒（圖片來源：受訪者提供）

Q2：數位支付令孩子「看不見」金錢流動，消費更見無形，請問如何教導孩子了解這套新觀念呢？

J：對呀！很多孩子只知道付款就是「刷卡」或「掃碼」，建議家長運用以下列兩個具體方法。

A. 具體化「增值」與「限額」概念：家長需要向孩子解釋數位工具背後，必須經過父母「充值」才有資金，而且裏面的錢是會用盡。曾刻意拿一張已達信用限額，或餘額不足的八達通讓女兒嘗試付款，當她親眼看到付款失敗時，便具體明白「卡裏的錢不是無限」，隨即告訴她不用失望，想購物就靠自己儲錢吧！（笑）

B. 暫緩開通手機支付功能，保持父母掌控度：不建議為小學生開啟手機任何數位支付功能，日常消費主要仍由父母代為付款輆佳。每次付款，父母可藉此跟子女解釋目前的消費扣款狀況，讓其在獲得個人支付工具前，建立好「不經思考、毫無節制花光錢是不正確」的審慎態度。

女兒參與排球比賽（圖片來源：受訪者提供）

Q3：身為爸爸，有何個人理財心得教導女兒呢？

J：女兒現年12歲，還沒有零用錢，待她升中後才會開始發放。我常教導她「應使得使」的道理，除了日常用錢外，用剩的錢一定要儲起來，絕對不能把錢全部花光。要是有想買的物品，就要儲錢購買；我會為她制定一些小計劃或給予一些小鼓勵，例如暑假期間，只要每完成一個階段性目標，不論是特定的家務還是暑期作業，都會獲得相應獎勵。

過往也曾引導她學習儲錢，好像生日時會收到長輩的利是，我會用具體數字跟她分析：「如果把錢存進銀行，利息是多少；如果把錢放在爸爸處，又會得到多少利息；哪邊回報較多呢？」這些都是我日常對她的理財教育，小學生家長可嘗試在暑假實踐。

（圖片來源：受訪者提供）

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文：劉佩樺 圖：受訪者提供

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